El mejor futbolista de la historia, según Franco Mastantuono: “Nada más para decir”

Franco Mastantuono fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid e hizo sus primeras declaraciones ante la prensa antes de ponerse a las órdenes de Xabi Alonso por primera vez, pues hasta hoy no le había estado permitido por no tener los 18 años habilitantes de acuerdo con las reglamentaciones FIFA.

Más allá de haber manifestado en reiteradas ocasiones su satisfacción por ser parte finalmente del “club más grande del mundo”, el ex River no se inclinó por ningún futbolista o ex futbolista del equipo Merengue cuando tuvo que referirse al mejor de todos los tiempos.

Antes de dar su veredicto y consciente de que no era momento de herir ninguna susceptibilidad, Mastantuno se encargó de aclarar que, por una lógica cuestión de edad, no vio jugar a Alfredo Di Stéfano, gloria del equipo Merengue. Dicho esto, expresó: “El mejor jugador del mundo para mí es Messi. Soy argentino y creo que en estos últimos años el mejor jugador es él. Y no tengo nada más para decir”, señaló.

Previamente, el ex River ya había hecho referencia no solo al capitán de la Selección Argentina sino también al Barcelona. “Messi significó mucho para el Barcelona y para los argentinos que lo vimos jugar”, dijo. Aunque aclaró: “En mi opinión Real Madrid es el club más grande del mundo e históricamente fue así. Yo vengo a hacer mi camino y quiero que los fanáticos queden contentos con lo que puedo hacer adentro de la cancha”.

Messi y Mastantuono compartieron cancha ante Chile por Eliminatorias.

Franco Mastantuono compartió convocatoria a la Selección Argentina con Lionel Messi por primera vez en la Fecha de Eliminatorias de junio y llegó a estar 11 minutos en el campo junto a él en el duelo que terminó con victoria 1-0 sobre Chile en Santiago, en el que ambos ingresaron desde el banco de suplentes.

El deseo de jugar el próximo Mundial

Consulado por Bolavip, Franco Mastantuono dijo que un nuevo sueño por cumplir ahora que ya se concretó el deseo de convertirse en jugador del Real Madrid es poder disputar el próximo Mundial con la Selección Argentina. “Pienso en el ahora, trato en pensar en lo que viene, obviamente que mi sueño y mi objetivo es estar en el Mundial, voy a luchar para eso. Ahora quiero empezar a entrenar con el primer equipo, poner la cabeza ahí y ojalá se vaya dando todo para estar en ese Mundial”, resaltó.

¿Cuánto dinero pagó Real Madrid por Mastantuono?

El pase de Franco Mastantuono a Real Madrid se dio por la cláusula de salida, la cual ejecutó el futbolista. River se quedó con 45 millones de euros limpios, por lo que los españoles debieron hacerse cargo de la parte impositiva, lo que hizo que el pase ascienda a unos 63 millones de euros en total. Claramente es la venta más importante de la historia del fútbol argentino.