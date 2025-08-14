Franco Mastantuono definió en 5 palabras al Real Madrid en su presentación oficial

Luego de realizarse los estudios médicos de rutina, el día de su cumpleaños 18, Franco Mastantuno fue presentado oficialmente ante los medios como nuevo refuerzo del Real Madrid, equipo que pagó 63 millones de dólares para quedarse con su ficha, en una transferencia histórica para el fútbol argentino.

En conferencia de prensa, el mediocampista ofensivo oriundo de Azul tomó la palabra luego del discurso de Florentino Pérez y allí se mostró emocionado por este nuevo paso en su carrera, ya que será su primera experiencia en el fútbol del viejo continente tras jugar una temporada y media en River Plate.

“Gracias querido presidente, gracias a todos los que están acá. Es un día especial para mí, se cumple un sueño que tenía como futbolista que es llegar al Real Madrid, el club más grande de mundo”, inició el argentino, destacando a su nuevo club como el más grande de todos.

“Quiero transmitir esta alegría con ustedes porque va a ser un día recordado en mi carrera. Quiero agradecerle a mi familia porque son indispensables para mí y quiero que lo disfruten como lo estoy haciendo yo. Les agradezco mucho a mi grupo de trabajo, sin ellos esto no hubiera sido posible“, continuó agradeciendo a su círculo cercano.

“Todavía tengo que seguir aprendiendo mucho, pero los valores que vinieron desde mi círculo íntimo son lo mejor que tengo y prometo que voy a dejar la vida por esta camiseta, que es el sueño que siempre tuve y hoy se hace realidad”, siguió con un mensaje para el hincha.

Y cerró con un mensaje para Xabi Alonso, su nuevo entrenador: “Le agradezco a Xabi Alonso y todo su equipo por confiar en mí y la bienvenida que recibí. Me hicieron sentir muy cómodo y quería agradecer mucho. Sepan que van a estar con un hincha dentro de la cancha y espero conseguir cosas importantes con el club. Hala Madrid”.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo debuta Franco Mastantuono en el Real Madrid?

Si bien todo dependerá de Xabi Alonso, todo indica que podría ser considerado para el partido por la segunda jornada de LaLiga, en el cual el Merengue visitará al Real Oviedo. Dicho encuentro se disputará el 24 de agosto en Asturias.

Hay que destacar que antes de ese partido, Real Madrid enfrentará el próximo martes 19 de agosto a Osasuna en el Santiago Bernabéu, pero difícilmente Mastantuono sea contemplado para ese duelo ya que llega sin ritmo futbolístico. La última vez que el pibe de Azul jugó de manera oficial fue el 25 de junio cuando River enfrentó a Inter por el Mundial de Clubes.

ver también El guiño de Real Madrid a River en el anuncio de la presentación a Franco Mastanuono