El mejor futbolista de la historia, según Iker Muniain: "Es un debate lindo"

La llegada de Iker Muniain a San Lorenzo en septiembre no solo revolucionó al club, sino que además se convirtió en una auténtica rareza para el fútbol argentino por el hecho de recibir a un jugador español, en plenitud por tener en ese entonces 31 años, que había desarrollado la totalidad de su carrera en Athletic Club de Bilbao, donde se creía que iba a permanecer hasta el retiro.

También fue especial porque el mediocampista es un confeso hincha de River, aunque El Millonario dudó en acelerar por su fichaje cuando tuvo la oportunidad permitiendo que finalmente recalara en Boedo. Y es que amante no solo del fútbol sino también de las costumbres argentinas, no iba a perderse la chance de vivirlo en carne propia.

Con 15 temporadas disputadas con el primer equipo vasco en La Liga, siendo partícipe además de competiciones europeas y habiendo representado a la Selección de España tanto a nivel mayor como juvenil, ganando dos títulos de Eurocopa Sub 21 y haciendo experiencia olímpica en Londres 2012, Iker Muniain coincidió con los más grandes futbolistas de su tiempo. Solo por mencionar a los dos que marcaron una era, enfrento decenas de veces tanto a Lionel Messi como a Cristiano Ronaldo.

Por eso es también una voz autorizada en la discusión sobre los mejores jugadores de la historia, veredicto que dio a conocer en diálogo reciente con SportsCenter. “A Leo (Messi) lo enfrentamos muchas veces, en muchas finales de Copa del Rey. Qué voy a decir, es el mejor jugador de la historia, tan difícil de marcarlo, tantos goles que desafortunadamente nos hizo. Lo tuvimos que sufrir muchas veces”, expresó.

Iker Muniain vota por Messi en el debate sobre el mejor futbolista de la historia.

Consultado especialmente por el debate que en Argentina pone también a Diego Maradona como el único futbolista que puede pelearle ese cetro histórico, Muniain añadió: “Yo lo respeto. No vi al Diego y de lo que yo he vivido es Leo Messi. Todo el respeto del mundo a Maradona, vi muchos videos. No solamente por lo futbolístico sino por todo lo que representó en la sociedad. Es para quitarse el sombrero y es lógico que ustedes tengan este debate eterno. Pero es un debate lindo. Ojalá todos fueran así”.

Publicidad

Publicidad

ver también El mejor futbolista de la historia, según Alan Shearer: "Se acaba el debate"

El fútbol argentino, según Muniain

En los meses que ya lleva transitados en el fútbol argentino, Iker Muniain pudo comenzar a hacer un análisis desde adentro de lo que antes había sabido admirar a la distancia. “Ustedes son pasionales para todo. Son el todo o nada. Lo sabía porque también conocía y seguía mucho la Liga Argentina. Y es espectacular, ir a cualquier cancha, ver los recibimientos que hacen, cómo todas las hinchadas alientan al máximo.”, dijo para comenzar a definir al fútbol argentino.

“Tengo la suerte de, cada 15 días, jugar de local, que es lo que más me gusta, jugar con nuestra gente, que siempre nos apoyó, siempre estuvo y siempre va a estar. Y general, cómo se vive el fútbol aquí, que se respira por los cuatro costados, vas por la calle, todo el mundo habla de fútbol. Aquí te preguntan de qué equipo sos hinchas antes de cómo te llamas. Eso es lo que más me sorprende y lo que más cuento cuando voy a mi tierra”, agregó.