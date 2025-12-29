Es tendencia:
La IFFHS le da la espalda a Argentina en el cierre de 2025

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol publicó su equipo ideal y hay un solo representante sudamericano.

Por Pablo Rodríguez Denis

Lamine Yamal figura en el XI ideal de la IFFHS y también en el Sub 20.
© Getty ImagesLamine Yamal figura en el XI ideal de la IFFHS y también en el Sub 20.

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) entregó, como cada fin de año, su equipo ideal de 2025 y, por primera vez desde que lo hace, ningún jugador argentino figura entre los elegidos.

En 2017 fue la primera vez que la entidad eligió su XI ideal para premiar a los mejores futbolistas de cada año. Desde ese entonces, siempre hubo al menos un representante argentino. Sin embargo, en esta oportunidad no ocurrió y apenas hubo un jugador sudamericano: el ecuatoriano Willian Pacho, defensor del Paris Saint Germain que se coronó campeón de la Champions League.

De hecho, el equipo francés fue el gran “ganador” de la elección, ya que fueron 6 los futbolistas de dicho equipo que figuran en el 11 ideal: el arquero Gianluigi Donnarumma (pasó a mitad del año al Manchester City), los defensores Nuno Mendes, Achraf Hakimi y el mencionado Pacho, el mediocampita Vitinha y el delantero Ousmane Dembelé, que también se quedó este año con el Balón de Oro y el premio The Best.

España suma dos representantes, ambos del Barcelona. Pedri y Lamine Yamal, figuras de la Selección ibérica, completan el mediocampo del XI ideal de IFFHS.

Finalmente, en la delantera, además de Dembelé, figuran Kylian Mbappé (Real Madrid), Harry Kane (Bayern Múnich) y Erling Haaland (Manchester City).

El XI ideal de IFFHS, sin argentinos en este 2025 (Foto: IFFHS)

El XI ideal de IFFHS, sin argentinos en este 2025 (Foto: IFFHS)

Sin jugadores argentinos por primera vez

Si bien no resulta rara ni polémica ninguna elección en particular de los jugadores en este equipo, no deja de llamar la atención la ausencia de futbolistas argentinos, algo que sucede por primera vez desde 2017, primer año en que la IFFHS entregó este XI ideal.

Emiliano “Dibu” Martínez había sido el único representante el año pasado, pero este año Donnarumma le ganó el puesto.

Además tampoco figuran jugadores brasileños, por lo que Pacho termina siendo el único representante sudamericano en integrar esta distinguida lista.

Franco Mastantuono, en el XI ideal juvenil

La presencia albiceleste sí se destaca en el equipo ideal Sub 20 que eligió la IFFHS. El ex River Franco Mastantuono resultó elegido entre los 11 tras un movido año en el que debutó y tuvo mucha acción nada menos que el en Real Madrid.

El jugador de 18 años comparte ese equipo con otras figuras juveniles como el brasileño Estevao, el español Lamine Yamal, el turco Arda Guler y el francés Desire Doue.

Mastantuono y el 11 ideal entre los jugadores Sub 20 (Foto: IFFHS)

Mastantuono y el 11 ideal entre los jugadores Sub 20 (Foto: IFFHS)

¿Qué te parece la ausencia de jugadores argentinos en el XI ideal del año?

