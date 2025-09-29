Es tendencia:
El mundo del fútbol, totalmente consternado por la trágica muerte de un jugador tras golpearse la cabeza con un rival

El deporte recibió otra dura noticia tras el fallecimiento de un joven futbolista. Además, se decretaron tres días de luto.

Por Nahuel De Hoz

Raúl Ramírez, arquero de 19 años que falleció en las últimas horas.
Raúl Ramírez, arquero de 19 años que falleció en las últimas horas.

Este lunes 29 de septiembre, el mundo del fútbol recibió una pésima noticia: murió Raúl Ramírez. El arquero español de 19 años falleció en las últimas horas después de estar internado durante dos días a raíz de haber sufrido un fuerte golpe accidental contra un rival durante un partido. El juvenil no pudo dejar atrás las consecuencias del choque, perdió la vida y dejó una herida enorme.

El suceso ocurrió el pasado sábado mientras se disputaba un encuentro entre Colindres y Revilla, correspondiente a la Tercera Federación. Allí, el guardameta saltó para interceptar un centro dentro del área y se produjo el contacto. Inmediatamente, quedó desplomado sobre el campo de juego y la preocupación ganó terreno en el ambiente, que no imaginaba este trágico desenlace.

Lo cierto es que su propio entrenador, que es licenciado en INEF, le realizó la reanimación boca a boca y una aficionada que se encontraba viendo el partido en la grada y es estudiante de Enfermería trató de reanimarlo hasta que llegó la Unidad de Soporte Vital Avanzado. Lo hecho por Rafa de la Peña y la personal de salud sirvió para ganar tiempo mientras arribaban los especialistas.

Estuvo dos días internado en el Hospital de Valdecilla de Santander por haber padecido un traumatismo craneoencefálico que le produjo dos paros cardiorrespiratorios, el primero en el campo de juego y el restante cuando iba rumbo hacia el hospital. Lamentablemente, en las últimas horas se dio a conocer la noticia que nadie quería escuchar: a sus 19 años, falleció Raúl Ramírez.

Raúl Ramírez, arquero de 19 años que falleció en las últimas horas. (Foto: Colindres en Instagram)

Raúl Ramírez, arquero de 19 años que falleció en las últimas horas. (Foto: Colindres en Instagram)

El comunicado oficial de la Real Federación Cántabra de Fútbol

“La Real Federación Cántabra de Fútbol lamenta comunicar que el guardameta del C.D. Colindres Raúl Ramírez se encuentra en estado de muerte cerebral después del choque fortuito sufrido en el encuentro del pasado sábado. En medio de este momento tan doloroso, y por deseo expreso de su familia, la misma ha tomado la decisión de donar sus órganos para que se beneficien otras personas.

Publicidad

El fútbol cántabro llora la repentina pérdida de un joven que nos deja demasiado pronto, con apenas 19 años de edad. La RFCF decreta tres días de luto y guardará un minuto de silencio en su memoria en todos los partidos de la próxima jornada. Desde la RFCF, enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y a todo el Club Deportivo Colindres. Descanse en paz”.

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

    Palabra autorizada

    jpasman
    toti pasman

    Riquelme, entre la espada y la pared

    ggrova
    german garcía grova

    Se acabó la novela: Ian Subiabre renovará con River y jugará el Mundial sub 20

