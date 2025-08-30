Sergio Ramos desconcierta a todo el mundo con su nuevo trabajo a 6 meses de llegar a Monterrey: “Mi historia, mi música”

Hace apenas seis meses, Sergio Ramos sorprendía al mundo del fútbol con su decisión de continuar su carrera en México, vistiendo la camiseta de Rayados de Monterrey. El impacto esperado era dentro de la cancha, ámbito en el que no tardó en hacerse con la cinta de capitán. Pero lo que nadie imaginaba es que sería allí donde el histórico central daría un giro inesperado en su vida profesional: abrirse camino en el mundo de la música.

Este sábado, el ex Real Madrid anunció en sus redes sociales el lanzamiento de su primer tema como cantante. El sencillo se llamará Cibeles, en alusión a la icónica plaza madrileña donde festejó innumerables títulos como merengue. El debut musical estará acompañado de un videoclip que incluirá imágenes suyas en la Casa Blanca durante los mejores años de su carrera.

El estreno está programado para este domingo 31 de agosto, a las 19 horas de España (14 de Argentina). Así lo comunicó Ramos con un adelanto publicado en sus redes sociales, acompañado de la frase: “Mi historia, mi música”. En el fragmento del videoclip se alcanza a escuchar una estrofa de su letra: “Hay cosas que no te dije, que todavía me duelen. Nunca quise irme, tú me pediste que vuele”. Una letra que puede entenderse como una referencia a su salida del Real Madrid.

Pese a lo sorpresivo que resultó el anuncio, lo cierto es que Ramos venía dejando pistas en los últimos días acerca de su incursión fuera del fútbol, generando expectativa entre sus seguidores con publicaciones misteriosas. Finalmente, oficializó la llegada de Cibeles, lo cual abre la puerta a lo que puede ser una aventura aislada o el inicio de una nueva faceta.

Mientras tanto, el defensor de 39 años sigue vigente dentro del campo: es titular indiscutido en Monterrey, donde atraviesa un gran presente con seis victorias consecutivas y un sólido rendimiento tras su paso por el Mundial de Clubes. Ahora, con 21 encuentros desde su arribo al club, combinará esa faceta deportiva con un costado artístico que nadie esperaba.

