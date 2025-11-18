En Italia están maravillados con Nico Paz: ”Solo se le puede aplaudir”

Nico Paz es una de las figuras de la Serie A. Lo fue en la temporada 2024/2025 y lo está refrendando en la vigente 2025/2026, siempre con la camiseta del Como 1907, equipo en el que encontró la continuidad que sabía que no iba a poder tener en el Real Madrid, club que, de igual modo, mantiene un lazo contractual con el que puede recuperarlo en los próximos dos mercados de pases del Fútbol de Europa (se especula con que la Casa Blanca ejecute cerca de 9 millones de euros a mediados del 2026).

Con cuatro tantos (Lazio, Genova, Cremonese y Juventus) se ubica segundo en la tabla de los máximos goleadores de la presente liga italiana (lideran Hakan Çalhanoğlu del Inter de Milán y Riccardo Orsolini del Bologna, ambos con 5 anotaciones). Asimismo, aparece en la cima de la clasificación de asistencias, en la cual también registra 4, todo en 11 fechas disputadas.

Con estas cifras, Nicolás Paz no hace más que llamar la atención de diferentes personalidades del ambiente, sobre todo de su entrenador, Cesc Fábregas, quien en una conversación con el periódico italiano La Provincia resaltó el gran valor que le añade al Como 1907 la presencia del nacido en Santa Cruz de Tenerife, España.

“Nico Paz es fuerte porque se saca el as de la manga. Hace locuras. Él, Dybala, Soulé… pero también un lateral como Dani Alves. Son jugadores a quienes sólo se les puede aplaudir”, expresó el exfutbolista del FC Barcelona, Arsenal, Chelsea, Mónaco y también Como, respecto al mediocampista de la Selección Argentina.

Estas declaraciones se suman a las que soltó hace unas semanas en conferencia de prensa, en las que hacía una especie de analogía entre su dirigido y su excompañero en el Barça, Lionel Messi: “Yo jugué con Leo y en un año marcó 91 goles. ¿Ganamos por él? ¿Guardiola consiguió todos aquellos éxitos en el Barça gracias a él? Sí… pero no. Nico es un jugador buenísimo, está creciendo muchísimo y le necesitamos, sí”.

Además, también en contacto con diferentes periodistas antes de uno de los compromisos del Como en la Serie A, resaltó la importancia de la actitud que debe mantener el jugador de tan solo 21 años: “Debe seguir teniendo la misma humildad, el mismo coraje en el campo y la misma personalidad”.

Tras la fecha FIFA, Nico Paz vuelve a jugar recién el 24 de noviembre

Nico Paz fue parte de la Selección Argentina que en la fecha FIFA de noviembre ensayó en Alicante y jugó un amistoso con Angola en Luanda. Luego de aquel compromiso, que se disputó el viernes 14, quedó licenciado, por lo que pudo tomarse algunas horas de descanso. Además, recién volverá a la acción el lunes 24 en el duelo que el Como 1907 afrontará con el Torino por la fecha 12 de la Serie A.

