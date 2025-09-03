Scaloni no lo citó a la Selección Argentina, fue uno de los movimientos sorpresa del mercado y lo borraron del primer equipo antes de debutar

Lionel Scaloni está preparando el partido frente a Venezuela, que será muy especial porque se decretará el adiós de Lionel Messi a la Selección Argentina, al menos en territorio nacional y por las Eliminatorias Sudamericanas. Para esta doble fecha de encuentros, donde también deberán visitar a Ecuador, hubo varios jugadores que quedaron relegados.

Poco a poco, Scaloni comienza a transitar la renovación de la Selección Argentina. Así como volvieron a aparecer Franco Mastantuono y Claudio Echeverri, en esta ocasión no estuvieron futbolistas como Kevin Lomónaco y Mariano Troilo, que habían causado una gran sensación en el DT. Pero el que vuelve a ausentarse y llama la atención es Facundo Buonanotte.

El ex Brighton & Hove Abion no forma parte de la convocatoria al seleccionado nacional desde la doble fecha que se llevó a cabo en noviembre de 2024 ante Paraguay y Perú. En aquel entonces, Buonanotte defendía la camiseta de Leicester City, y ahora que pasó a Chelsea, siendo un traspaso bomba en el mercado de pases, sigue fuera de la consideración del nacido en Pujato. Pero su pesadilla no termina allí.

Luego de desembarcar en Londres para jugar bajo las órdenes de Enzo Maresca, también se quedó afuera de la nómina para afrontar la UEFA Champions League. Por lo tanto, su estadía en Stamford Bridge comienza con el pie izquierdo, y ahora tendrá que aprovechar las posibilidades que tenga en la Premier League y también en las copas nacionales para que el estratega italiano lo considere.

El mediocampista de 20 años llegó procedente desde Brighton & Hove Albion, a préstamo por una temporada, pero sin opción de compra obligatoria, por lo que en el caso de que Chelsea desee quedárselo, deberá negociar para retenerlo cuando finalice la temporada.

Facundo Buonanotte entrenando con Chelsea. (Foto: Twitter @ChelseaFC_Sp)

La lista de buena fe de Chelsea para la Champions League

ARQUEROS : Robert Sanchez y Filip Jorgensen.

: Robert Sanchez y Filip Jorgensen. DEFENSORES : Tosin Adarabioyo, Benoit Badiashile, Trevoh Chalobah, Levi Colwill, Marc Cucurella, Wesley Fofana, Malo Gusto, Jorell Hato y Reece James.

: Tosin Adarabioyo, Benoit Badiashile, Trevoh Chalobah, Levi Colwill, Marc Cucurella, Wesley Fofana, Malo Gusto, Jorell Hato y Reece James. MEDIOCAMPISTAS : Moises Caicedo, Dario Essugo, Enzo Fernández y Andrey Santos.

: Moises Caicedo, Dario Essugo, Enzo Fernández y Andrey Santos. DELANTEROS: Liam Delap, Alejandro Garnacho, Jamie Gittens, Marc Guiu, Pedro Neto, Cole Palmer, João Pedro y Estêvão Willian.

Aclaración: en la lista B de futbolistas, aparecen Josh Acheampong, Tyrique George y Romeo Lavia. Por medio de su sitio oficial, Chelsea explicó la razón de que los juveniles formen parte de la convocatoria.

El comunicado de Chelsea por los futbolistas de la lista B

Los clubes tienen derecho a registrar un número ilimitado de jugadores en la Lista B durante la temporada si nacieron el 1 de enero de 2003 o después y son elegibles.

Para ser elegible para una Lista B de jugadores, el miembro del equipo debe haber nacido el 1 de enero de 2004 o después y haber sido elegible, desde su 15° cumpleaños, para jugar para el club en cuestión por un período ininterrumpido de dos años, o un total de tres años consecutivos con un máximo de un período de préstamo a un club de la misma asociación por un período no mayor a un año.

Podrán presentarse jugadores mayores de 16 años siempre que hayan estado inscritos en el club durante los dos años anteriores sin interrupción.

Antes de la fase eliminatoria, los clubes que superen la fase de liga podrán inscribir un máximo de tres nuevos jugadores antes de las 23:00 (hora del Reino Unido) del 5 de febrero de 2025.

