Liam Rosenior no tendrá en cuenta a Facundo Buonanotte y se va de Chelsea rumbo a un equipo que pelea el descenso

El mercado de pases de enero sigue su curso y este jueves se confirmó una noticia un tanto inesperada, que tiene como protagonista a Facundo Buonanotte. El ex Rosario Central dejará Chelsea para disputar la segunda mitad de la temporada en otro club de la Premier League, el Leeds United.

Así lo informó Fabrizio Romano, en un movimiento de mercado que agarró por sorpresa a propios y extraños, ya que no era una transferencia de la que se había hablado demasiado. Sin embargo, con la llegada de Liam Rosenior, parece haber quedado más que claro que Buonanotte no tendría demasiadas oportunidades.

Fabrizio Romano confirmó el fichaje de Buonanotte por Leeds United.

Es un traspaso que le puede servir a Facundo Buonanotte para sumar minutos, los que no tuvo en Chelsea ni en Brighton, el equipo que es dueño de su pase, pero en el que tampoco es tenido en alta estima por el entrenador Fabian Hürzeler.

Con el Mundial 2026 a seis meses de distancia y la esperanza de entrar en la lista de Lionel Scaloni para representar a la Selección Argentina, todo indica que Buonanotte tendrá seis meses de regularidad y tiempo de juego en la Premier League, lo cual lo pondría en una mucha mejor posición para ganarse el lugar, que en la cual estaba hasta ahora.

Buonanotte es uno de los jugadores seguidos por Scaloni para el Mundial 2026. (Getty)

El Leeds pelea el descenso de la Premier League

El movimiento reviste cierta lógica también por el lado del club inglés, ya que el Leeds necesita reforzarse en su objetivo de evitar el descenso. Y es que luego de un buen inicio, ahora marcha 16º con tan solo 6 puntos de ventaja sobre el primer equipo en puestos de descenso.

El mediapunta argentino tiene experiencia en la Premier, está en buena forma física y lo único que le estaba faltando era continuidad y confianza, algo que los Blues no le estaban proporcionando. Es por ello que podría serle útil a un Leeds United que tiene únicamente al estadounidense Brenden Aaronson como mediapunta creativo en su plantel.

Apenas ocho partidos jugó Buonanotte en Chelsea esta temporada. (Getty)

Facundo Buonanotte ha disputado apenas 518 minutos repartidos en 8 partidos en estos seis meses en Chelsea, en los que logró acumular 1 gol y 2 asistencias.

En síntesis