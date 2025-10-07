Es tendencia:
Chelsea prepara 35 millones para que un jugador de Barcelona sea nuevo compañero de Enzo Fernández, Garnacho y Buonanotte

Los Blues, de arranque irregular en la Premier League, ya piensa en el mercado invernal, dónde apuntarán a un jugador culé.

Por Agustín Vetere

Enzo Fernández, mediocampista de Chelsea.
© GettyEnzo Fernández, mediocampista de Chelsea.

Tras el éxito internacional en la última temporada, Chelsea afronta el inicio de una nueva campaña en la Premier League, dónde aspira a ser nuevamente protagonista. Sin embargo, el elenco londinense ya tiene planes para reforzarse a mitad del torneo.

Los dirigidos por Enzo Maresca solo sacó 11 de los 21 puntos en juego en el certamen local y, en el arranque de la Champions League, ganaron solo uno de los dos que disputaron. Por eso, los Blues saben que deben sumar talento para dar ese salto de calidad.

En ese contexto, The Daily Briefing y Mundo Deportivo adelantaron que Chelsea apuntará todos sus cañones a un futbolista de Barcelona en el mercado invernal. Se trata de Marc Casadó, el mediocampista de 22 años que podría convertirse en compañero de Enzo Fernández, Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte.

El surgido de La Masía debutó en la Primera División en la temporada 2022-23, aunque fue en la última campaña dónde logró afianzarse en el primer equipo. Los Blues buscarán destrabar su salida con una oferta de 35 millones de euros, según el medio británico.

Se tratará del segundo intento reciente de Chelsea por sumar a un futbolista de Barcelona. Es que, en el último mercado, los londinenses buscaron fichar a Fermín López, que no aceptó las condiciones para mudarse a la Premier League, prefiriendo quedarse en el Blaugrana.

Los números de Marc Casadó en Barcelona

En lo que va de su corta carrera, el volante disputó hasta el momento 48 compromisos entre todas las competencias. En este período aportó un gol y repartió 7 asistencias. En cuanto a títulos, ya suma 3, todos a nivel local.

