“Falta de respeto”: la controversial decisión que tomó FIFA y afecta a 24 selecciones a días del sorteo del Mundial 2026

Este viernes se llevará a cabo el sorteo del Mundial 2026, para el cual ya hay 42 selecciones clasificadas y que tendrá otras seis que se conocerán recién en marzo próximo. Sin embargo, para 24 seleccionados, hay un torneo más cercano a la Copa del Mundo y que reviste tanta importancia como ella: la Copa Africana de Naciones (AFCON).

Todos los combinados que participarán de la AFCON acaban de verse perjudicados por una cuestionable decisión tomada por la FIFA, y eso incluye a las ya clasificadas al Mundial, como lo son Marruecos, Egipto, Sudáfrica, Túnez, Argelia y Costa de Marfil -Cabo Verde y Ghana no disputarán la AFCON-, y eventualmente RD Congo, que podría entrar a la Copa del Mundo.

Varias selecciones que jugarán el Mundial primero competirán en la AFCON. (Getty)

FIFA informó que los equipos no tendrán que ceder a los futbolistas convocados para disputar la AFCON sino hasta el 15 de diciembre, lo cual marca un retraso de una semana del 7 de diciembre, la fecha que originalmente había sido establecida.

Informa The Athletic que varias Federaciones ya han expresado su disconformidad, tildando la decisión como una “falta de respeto” y pidiendo que se vuelva atrás con la misma, alegando que se habían tomado compromisos de amistosos internacionales basados en la fecha original en la que debían sumarse los futbolistas a la concentración.

Costa de Marfil es la última campeona de África.

Si bien el principal foco de la FIFA está puesto en el sorteo del Mundial 2026, la Copa Africana de Naciones es un torneo del mismo nivel de relevancia para las selecciones africanas. La AFCON es competencia que se disputa desde 1957 y regularmente cada dos años desde 1968, y comenzará su próxima edición el 21 de diciembre, para finalizar el 18 de enero.

Esto le da apenas 7 días de trabajo a los entrenadores desde que llegan los futbolistas convocados, otro aspecto que resaltaron las Federaciones a la hora de cuestionar la decisión tomada por FIFA, e incluso llegaron a insinuar que representa una baja en el prestigio de la competición.

