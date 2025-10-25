Ganó 3 Champions en Real Madrid, perdió la Intercontinental con Boca y hoy es clave para que la España de Lamine Yamal sueñe con el Mundial 2026

Son muchos los ex futbolistas que, una vez retirados, buscan la manera de continuar ligados al deporte que tanto los apasiona. Un claro ejemplo de eso es Aitor Karanka de la Hoz, el multicampeón con Real Madrid que padeció notablemente a Boca y en la actualidad tiene un cargo relevante en la selección de España, que busca alcanzar la gloria máxima dentro de algunos meses.

Nacido el 18 de septiembre de 1973 en Vitoria, perteneciente al País Vasco, toda su vida estuvo vinculado al fútbol. Realizó toda su formación en las divisiones inferiores de Athletic Club de Bilbao, hasta hacer su debut como profesional y jugar durante los primeros años de su carrera. Como no podía ser de otra manera, dio el salto al conjunto merengue y el resto es historia…

Lo cierto es que en la actualidad, Karanka es Director de Desarrollo de la Selección de España. Dicha función importante en el combinado nacional, lo convierte en un hombre fundamental dentro de la estructura a raíz de su labor. Con el Mundial 2026 tan cerca, su relevancia crece ya que La Roja busca ganar su segunda estrella de la mano del extraordinario Lamine Yamal.

Aitor Karanka, actualmente director de desarrollo de España. (Getty Images)

Si bien ahora pertenece a la columna vertebral del seleccionado español, retrocedamos en el tiempo. Arribó a Real Madrid por 6 millones de euros y no paró de conseguir trofeos: 3 UEFA Champions League, 1 Copa Intercontinental, 1 LaLiga y 2 Supercopa de España. No caben dudas que su estadía en la Casa Blanca fue realmente muy exitosa y lo números así lo marcan.

Sin embargo, hubo una mancha. En la final de la Copa Intercontinental 2000, Boca venció 2-1 a Real Madrid y Aitor fue protagonista en una acción determinante. Ni bien comenzó el partido, Karanka perdió la posición con Martín Palermo en el primer tanto que convirtió el goleador y que permitió abrir rápidamente el marcador en el duelo entre los dos gigantes mundiales.

Publicidad

Publicidad

De todas formas, los 149 encuentros disputados y los 7 títulos en el Merengue lo destacan como uno de los mejores zagueros centrales de las últimas décadas. No obstante, su mayor legado está en Bilbao, donde jugó 198 partidos y quedó en la historia grande de la institución. Su retiro en Colorado Rapids de Estados Unidos fue simplemente un hecho estadístico, ya que su corazón quedó en España.

Aitor Karanka de Real Madrid, junto a Giovane Elber de Bayern Múnich en 2001. (Clive Brunskill /Allsport)

DATOS CLAVE

El protagonista Aitor Karanka es actualmente Director de Desarrollo de la Selección de España .

es actualmente de la . Karanka ganó 7 títulos con el Real Madrid , incluyendo 3 UEFA Champions League y 1 LaLiga .

ganó con el , incluyendo y . Aitor Karanka perdió la posición con Martín Palermo en el primer gol de Boca en la final Intercontinental 2000.

Publicidad

Publicidad