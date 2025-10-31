Con tres titulares apercibidos, la posible formación de River ante Gimnasia por el Torneo Clausura 2025

Después de la reciente eliminación de la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia, este domingo River recibe a Gimnasia y Esgrima de La Plata en un partido fundamental para empezar a diagramar la tabla de posiciones de cara a los octavos de final del Torneo Clausura 2025. Y para dicho compromiso de suma relevancia, Marcelo Gallardo planifica un equipo especial.

Bien se sabe que el clima en el Estadio Monumental no será el más tranquilo, ya que todavía está muy presente la derrota por penales contra el conjunto mendocino que significó quedar afuera en semifinales y una posibilidad menos de acceso a la próxima Copa Libertadores. Y para colmo, solo falta una semana para el Superclásico ante Boca, que será en La Bombonera.

Lo cierto es que Gallardo tiene tres habituales titulares que están al límite y podrían perder el encuentro del próximo fin de semana frente al Xeneize. Esto se debe a que Marcos Acuña, Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero tienen 4 tarjetas amarillas acumuladas, podrían recibir la quinta ante Gimnasia y deberían cumplir la fecha de suspensión en la siguiente fecha.

Este detalle no puede pasar desapercibido a la hora de armar el equipo titular y el Muñeco bien lo sabe. Además, cuenta con la ausencia de Gonzalo Montiel, que padece una molestia en un ligamento de la rodilla izquierda y será cuidado para que tenga una semana más de recuperación y llegue de la mejor manera al Superclásico, donde es más que necesaria su presencia.

En la mitad de la cancha se daría el ingreso de Enzo Pérez como volante central, por lo que podría derivar en el retroceso de Juan Portillo hacia la zaga y alterar el armado de la defensa, donde también podría aparecer Paulo Díaz. Del arquero y los tres de ataquen no caben dudas, mientras que la mitad de la cancha posee una sola incertidumbre para salir prácticamente de memoria.

En definitiva, Gallardo es consciente de que podría perder piezas claves para enfrentar a Boca, por lo que el equipo ante Gimnasia sería: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Lautaro Rivero o Juan Portillo, Milton Casco; Enzo Pérez, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo o Nacho Fernández, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas, Facundo Colidio.

El equipo titular de River en la visita a Rosario Central.

