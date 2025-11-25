Fue la hincha más famosa de un Mundial, genera contenido para adultos en Only Fans y ahora se lanza al periodismo tras ver campeón a Lanús

Quince años atrás, una foto en las tribunas del Mundial de Sudáfrica 2010 la catapultó a la fama. Larissa Riquelme, la fanática paraguaya que en medio de la vorágine juró desnudarse si la Albirroja llegaba a semifinales, se convirtió en el rostro mediático de la pasión de la región guaraní. Apodada instantáneamente como La Novia del Mundial, su figura dominó titulares por el glamour, aunque ahora buscará hacerlo mediante la palabra.

Hoy, Riquelme dio un paso hacia delante en su relación con el fútbol, pero desde un lado diferente: el periodismo deportivo. Tras años de crecimiento mediático y proyectos personales, la modelo se encuentra próxima a culminar sus estudios en comunicación y ya comenzó a abrir su camino para consolidarse en una rama que podría acercarla de una nueva manera a la Selección de Paraguay.

El nuevo paso hacia un sueño

La pista más firme de este giro profesional se dio hace solo unas semanas. Larissa Riquelme reveló en sus redes sociales la emoción de “cumplir un sueño” al mostrarse acreditada en la final de la Copa Sudamericana, que ganó Lanús ante Atlético Mineiro, celebrada en Asunción. Pero días más tarde se demostró que aquel hecho no fue aislado.

Tweet placeholder

En las últimas horas, se confirmó que Riquelme participará de un programa de streaming chileno. El ciclo se llamará Grítalo América y lo conducirá junto al relator trasandino Alberto Jesús López. “Es uno de los logros más lindos de mi carrera. Terminar el año siendo parte de un grupo tan importante… es un gran cierre y un gran comienzo para el 2026“, confesó Larissa.

Igualmente, la transición de la tribuna a los micrófonos no se presenta repentina para Riquelme. Es que, meses atrás, supo tener su debut como comentarista cubriendo un encuentro de Paraguay por las últimas Eliminatorias.

Publicidad

Publicidad

Un ritmo que combinará el periodismo con el modelaje

La inmersión de Riquelme en el periodismo no sepultó su faceta como modelo e influencer. Incluso, con 2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, Larissa mantiene una activa presencia en plataformas digitales, generando contenido exclusivo en Only Fans y no deja de lado su trabajo con marcas. Años atrás, también acaparó las portadas debido a su vínculo sentimental con el ex futbolista Jonathan Fabbro, de paso fugaz por River entre 2013 y 2014.

ver también Scaloni no lo convoca a la Selección Argentina y España evalúa robarlo al ser la sensación de la Serie A: “Piden que lo traigan con urgencia”

ver también El motivo por el que la Selección Argentina no podrá integrar los Grupos A, B y D del Mundial 2026

Así, más de una década más tarde de su salto a la fama, la modelo y ahora periodista cuenta con altas chances de volver a decir presente en una nueva Copa del Mundo alentando a Paraguay. Aunque de una manera diametralmente opuesta, en la que buscará consolidar su figura no ya solo por su apariencia y los paparazis, sino por el análisis del deporte rey.

Datos clave

Larissa Riquelme conducirá el programa de streaming Grítalo América junto a Alberto Jesús López .

conducirá el programa de streaming junto a . Fue acreditada en la final de la Copa Sudamericana ganada por Lanús en Asunción .

ganada por en . La Novia del Mundial 2010 estudia comunicación y debutó como comentarista deportiva.

Publicidad