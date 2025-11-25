Scaloni no lo convoca a la Selección Argentina y España evalúa robarlo al ser la sensación de la Serie A: “Piden que lo traigan con urgencia”

Con el correr del tiempo, aumentó considerablemente la cantidad de futbolistas que cambiaron una nación por otra. Así como en el pasado se dieron los casos de Mauro Camoranesi en Italia y de David Trezeguet en Francia, también ocurrió con Gonzalo Higuaín, que jugó para Argentina. Y ahora, España quiere quedarse con Mateo Pellegrino.

Es nacido en Valencia, justo en la época donde su padre y actual entrenador de Lanús, Mauricio Pellegrino, jugaba para el conjunto español. Pero tiene la ciudadanía argentina por sus raíces familiares. Sin embargo, no aparece en el radar de Lionel Scaloni. Sí, a pesar de que lleva 7 goles en 14 encuentros disputados dentro de la temporada.

Por quien sí es seguido de cerca es por Luis De la Fuente, el actual entrenador de la selección española. Y si bien desde AS cuentan que ya tuvo presencia en la Sub 21 de los europeos, para la Real Federación Española de Fútbol no será sencillo, sobre todo porque Scaloni todavía puede convocarlo a la Albiceleste y así dejar sin chance alguna a La Furia.

A raíz de toda esta situación, el estratega de 64 años le solicitó a Aitor Karanka que tramite su fichaje porque precisan un centrodelantero “rematador, potente y con buen juego aéreo”, según lo explicado por la fuente citada, ya que desean repetir lo hecho por Vicente Del Bosque en Sudáfrica 2010 con Fernando Llorente.

Mateo Pellegrino, delantero de Parma. (Getty Images)

Las estadísticas de Mateo Pellegrino en Parma

Desde que llegó a Parma, en febrero de 2025, el delantero nacido en Valencia afrontó un total de 27 partidos y anotó 10 goles, además de que aportó una sola asistencia.

