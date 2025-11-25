Es tendencia:
logotipo del encabezado
MUNDIAL 2026

El motivo por el que la Selección Argentina no podrá integrar los Grupos A, B y D del Mundial 2026

A pocos días del sorteo de la fase de grupos, se confirmó un detalle que la Albiceleste deberá tener en cuenta.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina.
© GettyLionel Messi, capitán de la Selección Argentina.

El viernes 5 de diciembre se realizará el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 y hay gran expectativa sobre el camino de la Selección Argentina en la defensa del título. En su sexta participación en el evento, Lionel Messi intentará volver a levantar el trofeo más codiciado.

Este martes, FIFA confirmó el orden de los bombos y, por su ubicación en el ranking, la Albiceleste ocupará un lugar en el primero, evitando a las potencias más importantes, además de los combinados locales, Estados Unidos, México y Canadá.

Pero también se confirmó un detalle que afectará a los de Lionel Scaloni al momento de sacar las bolillas. Es que Argentina no podrá ubicarse en los Grupos A, B y D, tal como reglamentó el máximo organismo en el fútbol. Esto se debe a que México, Canadá y Estados Unidos, respectivamente, tomarán esos lugares como anfitriones.

De esta manera, los defensores del título se ubicarán en uno de los 9 grupos restantes, que contarán con 4 participantes cada uno. Como máximo pueden enfrentarse a dos equipos europeos y a uno del resto de las confederaciones, a excepción de CONMEBOL, salvo que fuera Bolivia, proveniente del repechaje intercontinental.

Además, FIFA determinó que Argentina y España vayan por llaves diferentes por ser los dos líderes del ranking internacional en la actualidad. Así, en caso de que ambos finalicen en el primer puesto de sus grupos, se evitarán hasta una hipotética final.

Los bombos del sorteo del Mundial 2026

  • Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
  • Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia.
  • Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica.
  • Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda + 4 del Repechaje UEFA + 2 del Repechaje FIFA.
Publicidad
La Inteligencia Artificial predijo cómo serán los grupos del Mundial 2026: los rivales que tendría Argentina

ver también

La Inteligencia Artificial predijo cómo serán los grupos del Mundial 2026: los rivales que tendría Argentina

Los países que jugarán el repechaje europeo

  • Italia vs. Irlanda del Norte – Gales vs. Bosnia
  • Ucrania vs. Suecia – Polonia vs. Albania
  • Turquía vs. Rumania – Eslovaquia vs. Kosovo
  • República Checa vs. Irlanda – Dinamarca vs. Macedonia del Norte

Así será el repechaje Intercontinental

  • Nueva Caledonia o Jamaica vs. República Democrática del Congo
  • Bolivia o Surinam vs. Irak

¿Cuándo se realizará el Sorteo del Mundial 2026?

El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá se realizará el próximo viernes, 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington D. C.

Publicidad

DATOS CLAVE

  • El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 se realizará el viernes 5 de diciembre.
  • La Selección Argentina estará en el bombo 1, evitando a las principales potencias.
  • Argentina no podrá caer en los Grupos A, B y D porque son para los anfitriones.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Jugadores prescindibles y posibles refuerzos: las decisiones de Gallardo tras la eliminación

jpasman
toti pasman

El pasillo de Estudiantes a Rosario Central es la historia de una guerra política

Lee también
A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Qatar de la Fórmula 1
FÓRMULA 1

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Qatar de la Fórmula 1

En medio de las polémicas, AFA tomó una controversial decisión con el futuro de la Primera Nacional
Fútbol Argentino

En medio de las polémicas, AFA tomó una controversial decisión con el futuro de la Primera Nacional

Pronósticos PSG vs Tottenham: el actual campeón quiere consolidar su campaña en la Champions League
Apuestas

Pronósticos PSG vs Tottenham: el actual campeón quiere consolidar su campaña en la Champions League

Los 5 refuerzos que la IA le recomendó a River para la resurrección en 2026
River Plate

Los 5 refuerzos que la IA le recomendó a River para la resurrección en 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo