El motivo por el que la Selección Argentina no podrá integrar los Grupos A, B y D del Mundial 2026

El viernes 5 de diciembre se realizará el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 y hay gran expectativa sobre el camino de la Selección Argentina en la defensa del título. En su sexta participación en el evento, Lionel Messi intentará volver a levantar el trofeo más codiciado.

Este martes, FIFA confirmó el orden de los bombos y, por su ubicación en el ranking, la Albiceleste ocupará un lugar en el primero, evitando a las potencias más importantes, además de los combinados locales, Estados Unidos, México y Canadá.

Pero también se confirmó un detalle que afectará a los de Lionel Scaloni al momento de sacar las bolillas. Es que Argentina no podrá ubicarse en los Grupos A, B y D, tal como reglamentó el máximo organismo en el fútbol. Esto se debe a que México, Canadá y Estados Unidos, respectivamente, tomarán esos lugares como anfitriones.

De esta manera, los defensores del título se ubicarán en uno de los 9 grupos restantes, que contarán con 4 participantes cada uno. Como máximo pueden enfrentarse a dos equipos europeos y a uno del resto de las confederaciones, a excepción de CONMEBOL, salvo que fuera Bolivia, proveniente del repechaje intercontinental.

Además, FIFA determinó que Argentina y España vayan por llaves diferentes por ser los dos líderes del ranking internacional en la actualidad. Así, en caso de que ambos finalicen en el primer puesto de sus grupos, se evitarán hasta una hipotética final.

Los bombos del sorteo del Mundial 2026

Bombo 1 : Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2 : Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia.

: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda + 4 del Repechaje UEFA + 2 del Repechaje FIFA.

Los países que jugarán el repechaje europeo

Italia vs. Irlanda del Norte – Gales vs. Bosnia

Ucrania vs. Suecia – Polonia vs. Albania

Turquía vs. Rumania – Eslovaquia vs. Kosovo

República Checa vs. Irlanda – Dinamarca vs. Macedonia del Norte

Así será el repechaje Intercontinental

Nueva Caledonia o Jamaica vs. República Democrática del Congo

Bolivia o Surinam vs. Irak

¿Cuándo se realizará el Sorteo del Mundial 2026?

El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá se realizará el próximo viernes, 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington D. C.

