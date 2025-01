Fue promesa de la Premier League, despilfarró su fortuna en adicciones, se retiró a los 29 y a los 35 ganó Gran Hermano

El 14 de febrero de 1972 nació en Belgrado, por entonces capital de Yugoslavia, Sasa Curcic. Se crió en el humilde barrio de Besni Fok y en su familia nunca hubo una buena situación económica. Con gran talento para el fútbol, Sasa se formó en OFK Belgrado y allí tuvo su estreno en Primera División. Jugaba como mediocampista ofensivo y se destacaba, así fue que Partizan lo compró en la temporada 1993/94.

Tras pasar dos temporadas y media en uno de los clubes serbios más importantes, para 1995 dio el salto a la Premier League al ser comprado por Bolton Wanderers. Apenas una temporada más tarde llegaría a Aston Villa y allí comenzarían los primeros escándalos públicos. Se sabía que a Curcic le gustaba salir de fiesta, pero lo que no cayó nada bien fue que apadrinada y llevara por ese camino a Stan Collymore.

Curcic en 1996 con la camiseta de Aston Villa. (Foto: Getty).

Tres narices al precio de dos

Cuando estaba en Aston Villa, Sasa Curcic compartió plantel con Gareth Southgate, ex entrenador de la Selección de Inglaterra, y hace un tiempo contó un entredicho que tuvo con él por haber faltado a un partido: “Gareth Southgate cuenta la historia de cómo me salté un partido del Villa para operarme la nariz. Vamos, yo solo quería tener mejor aspecto. Gareth estaba celoso. Les dije a él y a Andy Townsend ‘Chicos, si venís nos harán un descuento, ¡tres narices por el precio de dos!”.

Inclusive, en aquellos años de salir de fiesta casi permanentemente, tanto a Sasa Curcic como a Stan Collymore los echaron de una discoteca por orinar a la gente desde arriba de una tarima. Ya agotados de sus problemas de conducta, Aston Villa decidió desprenderse de Sasa Curcic y así fue que pasó -en la temporada 97/98- al Crystal Palace, equipo en el que no logró establecerse. Inclusive, allá por 1999, mientras vestía esa camiseta salió con un cartel que pedía por el fin del bombardeo de la OTAN en Yugoslavia.

Sasa Curcic en Crystal Palace en 1998. (Foto: Getty).

El final de su carrera

Tras su paso por Crystal Palace, Sasa Curcic pasó a la MLS para jugar un puñado de partidos para MetroStars, elenco que por entonces dirigía su compatriota Bora Milutinovic. En el 2000 pasó a Motherwell de Escocia, pero no llegó a jugar ni siquiera diez partidos antes de confesarle a Sky Sports que le ponía punto final a su carrera a la edad de 29 años.

Sus años en la Selección

En 1991, Sasa Curcic tuvo su primer partido en la Selección de Yugoslavia, una de las más importantes de Europa por ese momento, mientras el país todavía estaba unificado. Conflictos políticos hicieron que Yugoslavia se divida y fue producto de una guerra. Hasta 1998 jugó para su selección, que por entonces era la de Serbia y Montenegro.

Una fortuna dilapidada

En sus diez años como futbolista profesional, Sasa Curcic ganó una importante cantidad de dinero, pero nunca logró generar un ahorro que le permita tener herramientas para el futuro una vez que cuelgue los botines. Su fortuna la gastó en mujeres, drogas y alcohol. Él mismo recordó que lo hizo mientras jugaba profesionalmente. Inclusive, mientras estaba en Aston Villa llegó a contratar un micro de dos pisos con modelos para el plantel y así lo contó años más tarde: “Se habló de ello en el vestuario durante meses”.

Ganador de Gran Hermano

En 2007, en Serbia se realizó un Gran Hermano versión famosos, en el cual participaban únicamente 13 celebridades de aquel país y duró solamente 29 días. Por el voto popular, el vencedor de aquella edición fue Sasa Curcic, quien además de mostrar otra faceta de su vida pudo ganar algo de dinero, lo cual resultó importante en lo que sería su renacer luego de despilfarrar tanto dinero en drogas y mujeres.

Curcic sobre la comparación con George Best

A Sasa Curcic se lo comparó con George Best, un futbolista con un talento impresionante, pero también con serias adicciones que lo hicieron tomar pésimas decisiones. Hace unos años, el oriundo de Belgrano reflexionó sobre el tema en diálogo con Daily Mail: “Yo también me dejé el dinero en mujeres, coches y alcohol, pero estoy de acuerdo con él, ¡el resto de la pasta la malgastamos!”.

Además, agregó: “He cambiado mi camino. Dejé de beber, hace seis años ya. No quería terminar como Best”. Por otro lado, contó cómo decidió cambiar su estilo de vida: “Gané ‘Gran Hermano’ pero no tenía trabajo ni dinero. Pensé: ‘¿Qué voy a hacer? ¿Suicidarme?’. No, ir a la oficina de empleo. Empezar de nuevo. Pensé en ser pintor, conductor de autobuses, constructor”.

