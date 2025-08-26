Ganó 4 veces la Champions League, jugó con Messi en Barcelona y fue acusado de corrupción ante la FIFA

A lo largo de su carrera, Samuel Eto’o acumuló logros que lo ubicaron en la mesa de los mejores futbolistas de la historia de África. El camerunés brilló con camisetas como las de Barcelona, Inter de Milán y Chelsea, además de un breve paso por Real Madrid en el comienzo de su etapa como profesional.

Hoy, con 44 años, el exdelantero continúa ligado al fútbol, pero ya sin pantalones cortos y botines, sino con un traje. Desde 2021, Eto’o se desempeña como el presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol, más conocida por sus siglas FECAFOOT.

El camerunés, que ganó prestigio sobre todo en el Nerazzurro y al integrar uno de los mejores Barcelona de la historia con Lionel Messi y Thierry Henry como compañeros en el ataque, vive un tenso momento luego de que un abogado internacional lo demandara esta semana ante tres organismos.

Emmanuel Nsahlai acusó a Eto’o ante el Ministerio de Deportes y Educación Física de Camerún, el Comité de Ética de la FIFA y la Confederación Africana de Fútbol por una serie de irregularidades que tendrían al exdelantero como responsable por estar al frente de FECAFOOT.

Samuel Eto’o, presidente de FECAFOOT. (Foto: Getty)

Entre los hechos denunciados se encuentra la corrupción y el posible arreglo de partidos en el fútbol camerunés, un conflicto de intereses por patrocinios de casas de apuestas deportivas, manipulación del estatuto a su favor político y el presunto desvío de 1,5 millones de dólares por partidos amistosos de la selección.

“Esto no es un ataque a Samuel Eto’o como jugador. Su carrera futbolística es intocable. Esto va de rescatar la gobernanza del fútbol camerunés para que represente los valores de excelencia, integridad y juego limpio que él mismo defendió en la cancha. Mi deber, como abogado y camerunés, es luchar por una federación que sirva al pueblo, a los jugadores y al futuro del deporte”, sostuvo Nsahlai en declaraciones compartidas por Mundo Deportivo.

El mandato de Eto’o al frente del fútbol de Camerún tiene vigencia hasta el final de este 2025. A menos de un año de la Copa del Mundo 2026, habrá que prestar especial atención a la decisión del Comité de Ética de la FIFA sobre esta acusación.

