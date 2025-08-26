“Tentativa de homicidio”: el fiscal de Independiente vs. U de Chile reveló detalles escalofriantes de la causa

A la espera de una resolución de CONMEBOL por los incidentes en el Estadio Libertadores de América, Mariano Zitto, fiscal de la causa, dio detalles de lo sucedido en las tribunas durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile.

“Tenemos algunos casos de tentativa de homicidio. Con lo visto, agradezco que no haya habido ningún fallecido. En lo inmediato son estas caratulas“, expresó en diálogo con DSports y agregó: “Hemos recibido centenares de videos de distintas redes que hablan de una situación que se desbordó y que sin lugar a dudas podría haber sido peor. Una minoría opaca lo que debería ser un divertimento para las familias”.

“Noto una cierta falta de prevención. A partir de eso hubo una escalada. La parcialidad chilena ya había roto las cámaras, las escaleras, el bufet. Eso debería haber dado una alerta para para el espectáculo deportivo antes de que comience”, aseguró el fiscal.

Y concluyó: “Viene a partir de la aparición de las imágenes y como se fue dando la descoordinación de prevención interna entre la seguridad privada y las autoridades policiales que estaban afuera. Entre todos los involucrados en la seguridad deberían ponerse de acuerdo en cómo van a hacer esto en cualquier otro partido de ahora en más en este estadio“.

Independiente identificó a 25 barras

A través de sus redes sociales, el Rojo comunicó: “El Club Atlético Independiente informa que, gracias a la información aportada por nuestra institución y al trabajo conjunto con la A.Pre.Vi.De, ya fueron identificados 25 de los delincuentes que participaron de los hechos de violencia ocurridos en nusetro estadio durante el partido del pasado miércoles”.

“Las fuerzas de seguridad avanzan en los operativos para detener a los responsables, y desde Independiente vamor a colaborar en todo lo necesario para que cada uno de ellos reciba la sanción que corresponde. Además, serán expulsados como socios de manera inmediata y solicitaremos la aplicación del derecho de admisión de por vida, para que nunca más vuelvan a pisar una cancha de fútbol”.

