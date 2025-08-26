Es tendencia:
“Tentativa de homicidio”: el fiscal de Independiente vs. U de Chile reveló detalles escalofriantes de la causa

Mariano Zitto se pronunció sobre lo sucedido en el Estadio Libertadores de América. "Agradezco que no haya habido ningún fallecido", expresó.

Por Joaquín Alis

A la espera de una resolución de CONMEBOL por los incidentes en el Estadio Libertadores de América, Mariano Zitto, fiscal de la causa, dio detalles de lo sucedido en las tribunas durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile.

Tenemos algunos casos de tentativa de homicidio. Con lo visto, agradezco que no haya habido ningún fallecido. En lo inmediato son estas caratulas“, expresó en diálogo con DSports y agregó: “Hemos recibido centenares de videos de distintas redes que hablan de una situación que se desbordó y que sin lugar a dudas podría haber sido peor. Una minoría opaca lo que debería ser un divertimento para las familias”.

Noto una cierta falta de prevención. A partir de eso hubo una escalada. La parcialidad chilena ya había roto las cámaras, las escaleras, el bufet. Eso debería haber dado una alerta para para el espectáculo deportivo antes de que comience”, aseguró el fiscal.

Y concluyó: “Viene a partir de la aparición de las imágenes y como se fue dando la descoordinación de prevención interna entre la seguridad privada y las autoridades policiales que estaban afuera. Entre todos los involucrados en la seguridad deberían ponerse de acuerdo en cómo van a hacer esto en cualquier otro partido de ahora en más en este estadio“.

Independiente identificó a 25 barras

A través de sus redes sociales, el Rojo comunicó: “El Club Atlético Independiente informa que, gracias a la información aportada por nuestra institución y al trabajo conjunto con la A.Pre.Vi.De, ya fueron identificados 25 de los delincuentes que participaron de los hechos de violencia ocurridos en nusetro estadio durante el partido del pasado miércoles”.

“Las fuerzas de seguridad avanzan en los operativos para detener a los responsables, y desde Independiente vamor a colaborar en todo lo necesario para que cada uno de ellos reciba la sanción que corresponde. Además, serán expulsados como socios de manera inmediata y solicitaremos la aplicación del derecho de admisión de por vida, para que nunca más vuelvan a pisar una cancha de fútbol”.

Marcelo Díaz confesó la postura de la U de Chile ante la inminente decisión de Conmebol sobre el partido con Independiente: "Por ningún motivo"

Marcelo Díaz confesó la postura de la U de Chile ante la inminente decisión de Conmebol sobre el partido con Independiente: "Por ningún motivo"

Independiente identificó a 25 barras que atacaron a los de la U de Chile: la decisión que tomó con ellos

Independiente identificó a 25 barras que atacaron a los de la U de Chile: la decisión que tomó con ellos

Joaquín Arzura, en exclusiva: el esfuerzo para llegar a Primera, su paso por River y el retiro prematuro a los 32 años

Con Merentiel y Cavani, Boca rompió la pared y puede empezar a ilusionarse con el título

Las acusaciones de Conmebol a Independiente y U de Chile tras los descargos por la barbarie en Copa Sudamericana

Puebla negocia para comprar la ficha de Juan Fedorco
Fútbol Argentino

Puebla negocia para comprar la ficha de Juan Fedorco

Marcelo Díaz: "No nos sentimos clasificados, por ningún motivo"
Fútbol Sudamericano

Marcelo Díaz: "No nos sentimos clasificados, por ningún motivo"

Independiente identificó a 25 barras que atacaron a los de la U de Chile: la decisión que tomó con ellos
Copa Sudamericana

Independiente identificó a 25 barras que atacaron a los de la U de Chile: la decisión que tomó con ellos

Jugó en Real Madrid con Ronaldo, Beckham y Zidane, hizo una fortuna como inversor y perdió 60 millones por el póker
Fútbol europeo

Jugó en Real Madrid con Ronaldo, Beckham y Zidane, hizo una fortuna como inversor y perdió 60 millones por el póker

