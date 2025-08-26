Fue héroe de Real Madrid en una final de Champions y destrozó por completo a Vinícius Júnior: “No merece la pena”

El nombre de Vinícius Júnior sigue instalado en el ojo de la tormenta en el fútbol europeo. Otra vez no se debe a su juego, sino a sus actitudes fuera de él. Y eso que viene de responder el último fin de semana con un gol y una asistencia en la victoria del Real Madrid sobre el Real Oviedo (0-3), ingresando desde el banco.

Sin embargo, lo que volvió a desatar la polémica en el Viejo Continente fueron los gestos que realizó a la grada rival: levantó dos dedos para mandar un mensaje directo a los aficionados locales, haciendo referencia a la Segunda División del fútbol español. En medio de ese escenario, una voz autorizada del madridismo salió al cruce y fue lapidaria.

Se trata de Pedja Mijatovic, ex delantero merengue y exdirector deportivo del club, recordado por su gol frente a Juventus, en 1996, que valió la novena Champions League para la institución. El montenegrino, que intenta no perder un vínculo cercano con la actualidad blanca, no dudó en señalar que la situación de Vinícius puede convertirse en un problema tanto para el vestuario como para el entrenador Xabi Alonso, que recientemente optó por dejarlo en el banco y darle la titularidad a Rodrygo tras meses relegado.

“La competencia Vini-Rodrygo puede ser buena, pero también puede producirle problemas al entrenador. Por ahora Rodrygo está y es una buena estrategia de Xabi tenerlos a todos contentos y vivos”, explicó Mijatovic en una entrevista. Su análisis abrió un nuevo capítulo en el debate sobre la gestión del brasileño, que pasó de intocable con Carlo Ancelotti a estar bajo observación con el nuevo técnico.

“De momento Xabi lo tiene claro: quiere a los jugadores que estén bien plantados. Vini tenía su puesto con Ancelotti, pero a Xabi no le importa lo que haya hecho hasta ahora”, subrayó. Y acto seguido lanzó la frase más dura: “Hay cosas que no cambian. No merece la pena. Para mí este comportamiento no va con la camiseta del Real Madrid”.

Mijatovic, ex goleador de Real Madrid durante la década del ’90 (Allsport UK /Allsport).

Pese a remarcar su talento, Mijatovic puso en duda la conveniencia de seguir tolerando este tipo de conductas en el club. “Él tiene que motivarse picándose con toda la humanidad. Es un excelente jugador, pero hay que valorar si vale la pena que esté”, concluyó, dejando una sentencia que alimenta aún más la discusión sobre el presente de Vinícius.

