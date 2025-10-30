Ganó la Premier League con Agüero y Tevez, fue a prisión por pedofilia y ahora vende su casa por problemas financieros

Adam Johnson supo ser uno de los grandes talentos del fútbol inglés. Debutó en primera división con 17 años con la camiseta de Middlesbrough, ganó la Premier League 2011/12 con Sergio Agüero y Carlos Tevez en el Manchester City y era tenido en cuenta en la Selección de Inglaterra. Sin embargo, su carrera quedó en el olvido cuando fue declarado culpable de tener actividad sexual con una menor de 15 años.

El mediocampista zurdo fue condenado a seis años de prisión por abusar de una adolescente. El hecho ocurrió en 2015 y fue encarcelado en 2016, luego de ser sentenciado. Tres años después, quedó en libertad condicional, tras cumplir solo la mitad de su condena.

El británico tiene una hija llamada Ayla, que actualmente tiene 10 años, y que era una recién nacida al momento de la sentencia. Tras su liberación, Johnson se reconcilió con Stacey Flounders y tuvieron otro hijo, nombrado Arley, que ahora tiene 4 años.

Por supuesto, la carrera del mediocampista ofensivo se terminó luego de la condena. Cuando lo declararon culpable, Sunderland decidió rescindir su contrato con efecto inmediato. Si bien mostró intenciones de volver a las canchas, el fútbol le cerró las puertas para siempre.

Problemas financieros para Adam Johnson

Si bien ya cumplió su condena, Adam Johnson viene sufriendo distintas complicaciones financieras. Tras haber llegado a ganar 60.000 libras esterlinas en el mejor momento de su carrera, el exfutbolista de 38 años vive otra realidad y una deuda millonaria lo obligó a vender su lujosa mansión de 1.7 millones de libras.

Luego de perder una batalla legal con Hacianda Pública, el inglés tuvo que pagar más de 500.000 libras esterlinas. Para colmo, la empresa de eventos de su esposa se fue a la quiebra el pasado 30 de septiembre luego de cinco años y medio de actividad.

Luego de dejar la mansión, Johnson y Stacey se mudaron a una casa de £470.000 en Wynyard (Durham), junto con sus dos hijos. Si bien se trata de una zona soñada para cualquier ciudadano inglés, es mucho menos de lo que el exjugador acostumbraba.

La carrera de Adam Johnson

Adam Johnson vistió apenas 5 camisetas a lo largo de su carrera: Middlesbrough, Leeds, Watford, Manchester City y Sunderland. Fue en el conjunto celeste donde logró tocar el cielo con las manos, luego de conquistar la Premier League 2011/12 con el gol agónico de Sergio Agüero ante Queens Park Rangers. Un año antes, había ganado la FA Cup junto a Carlos Tevez.

El mediocampista zurdo también consiguió jugar para la Selección de Inglaterra, el sueño máximo para cualquier futbolista nacido en ese país. Fueron 7 partidos amistosos y 5 compromisos por las Eliminatorias de la Eurocopa, donde logró aportar 2 goles.

