Graves incidentes: la selección europea que enfrentó a Inglaterra podría ser severamente sancionada de cara al Mundial 2026

La Selección Inglesa de Thomas Tuchel continúa con su andar absolutamente implacable en las Eliminatorias UEFA de cara al Mundial 2026, ésta vez se despachó con una goleada por 5 a 0 en su visita a Serbia para sumar 15 de 15, alcanzar los 13 goles a favor y mantener aún su valla invicta en cinco partidos. Sin embargo, en este artículo toca hablar de los serbios, que podrían sufrir una dura sanción por parte de FIFA por lo acontecido en el encuentro.

Y no, no es la expulsión de Nikola Milenkovic el problema, sino lo que se vivió en las tribunas, donde los fanáticos serbios provocaron la detención del encuentro durante unos minutos, esbozaron cánticos políticos y finalmente tuvieron que ser contenidos por las fuerzas de seguridad tras pelearse entre ellos mismos.

Los fanáticos serbios provocaron la intervención de las fuerzas de seguridad. (X)

La historia es la de siempre con los hinchas balcánicos: cánticos racistas se escucharon al inicio del partido, con el foco en Kosovo, nación que se independizó de Serbia en 2008, pero que algunos siguen sin reconocer como estado independiente. Además, durante el partido molestaron con un láser a jugadores ingleses por lo que el encuentro se detuvo unos minutos.

Para completar, en el cierre del partido hubo una segunda detención ya que había incidentes en las tribunas. Los reportes desde territorio europeo explican que se trató de una disputa entre hinchas locales por diferencias políticas, que resultaron en agresiones físicas.

La derrota por 5-0 vs. Inglaterra es el menor de sus problemas. (@fudbalskisavezsrbije)

Serbia ya llegaba a este partido con una sanción por parte de UEFA, y también a causa de los fanáticos, que en un encuentro contra Andorra realizaron cánticos racistas. Eso llevó a que el partido vs. Inglaterra se jugara con un 15% del estadio cerrado y luego de que la Federación de Serbia pagara una multa de casi 700 mil euros.

Serbia se expone a sanciones que podrían dejarla fuera del Mundial 2026

De momento, Serbia marcha tercera en el Grupo K de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. Inglaterra, ya inalcanzable, tiene 15 puntos, mientras que Albania suma 8 y Serbia, 7. Ahora bien, Albania tiene un partido jugado más que Serbia, en la búsqueda del segundo puesto que llevaría a una nación al repechaje.

El cúmulo de todas estas infracciones seguramente llevará a UEFA y FIFA a tomar acciones contra Serbia, y los constantes apercibimientos podrían ser un aliciente para que esta nueva sanción sea aún más severa. Es decir, sigue sufriendo sanciones, Serbia se expone a que alguna decisión de los entes gobernadores del fútbol europeo y mundial los dejen sin chances de clasificar a la Copa del Mundo.

