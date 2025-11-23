Inesperado malestar de los hinchas de Atlético de Madrid con Julián Álvarez: “No es tan bueno como pensábamos”

Es una realidad que el comienzo de temporada de Julián Álvarez es magnífico. Las estadísticas son evidentes, no mienten y reflejan lo hecho sobre el campo de juego, por lo que esta novedad llama la atención de todos. Sin embargo, los hinchas de Atlético de Madrid explotaron contra el delantero argentino por no mantener la racha goleadora que acumulaba hace pocas semanas.

Los números fríos marcan que la Araña lleva 9 goles en 15 partidos, pero pareciera no ser suficiente. Teniendo en cuenta que en los primeros compromisos del ciclo 2025/26 consiguió la gran mayoría de ellos, los simpatizantes lo apuntan por no mantener el ritmo y tener un leve bajón futbolístico que se ve directamente reflejado en la falta de gol del equipo colchonero.

Lo cierto es que los hinchas de Atlético de Madrid criticaron fuertemente el presente que atraviesa Julián, que en realidad está muy lejos de ser malo sino que solamente no es tan espectacular. Las principales redes sociales se inundaron de comentarios de los simpatizantes rojiblancos y uno de ellos se destacó. “No es tan bueno como pensábamos”, repercutió en X (ex Twitter).

Julián Álvarez, delantero argentino de Atlético de Madrid.

El campeón del mundo con la Selección Argentina convirtió su último tanto el pasado 4 de noviembre, en la victoria del Aleti frente a Unión SG por la UEFA Champions League. No conforme con eso, también había anotado 3 días antes en la goleada ante Sevilla por LaLiga. Esto significa que apenas lleva dos partidos sin marcar goles con la camiseta del conjunto madrileño.

“Números muy pobres para una súper estrella“, “lleva sin jugar a nada 4 partidos, no hace absolutamente nada“, “cuando quiera que espabile“, “otro partido infame, ni se le ha visto“, “hoy ha dado pena“, “sigue sin hace nada“, “lleva más entrevistas hablando de Barcelona que goles de visitante“, fueron otros de los mensajes que más resaltaron en las plataformas digitales.

