Con dos cambios: la posible formación de Boca para enfrentar a Talleres por los octavos de final del Torneo Clausura

En La Bombonera, por los octavos de final del Torneo Clausura, Boca, que terminó como primero del Grupo A, se enfrenta ante Talleres de Córdoba, octavo del Grupo B, en búsqueda de la clasificación a los cuartos de final, donde ya espera Argentinos Juniors, quien eliminó a Vélez.

Para este encuentro, el entrenador del Xeneize, Claudio Úbeda, piensa en dos variantes en el equipo titular teniendo en cuenta al XI que venció a Tigre por 2 a 0, ya que recupera a dos piezas claves, quienes no estuvieron presentes en el último compromiso por la fase de grupos.

Es que, Lautaro Di Lollo, quien cumplió la sanción por llegar a la quinta tarjeta amarilla, y Milton Giménez, que fue resguardado por tener cuatro tarjetas, volverán al equipo titular tras descansar en el duelo ante Tigre. En este caso, quienes saldrían del XI son Nicolás Figal y Ander Herrera.

De esta manera, Úbeda volverá a poner al XI que sale de memoria y que cosechó buenos resultados en el último tiempo, a tal punto que se aseguró la primera posición del grupo para definir de local hasta semifinales y también le permitió volver a la Libertadores tras dos años de ausencia.

Así las cosas, en el arco estará Agustín Marchesín y delante suyo la zaga central volverá a estar compuesta por Lautaro Di Lollo junto a Ayrton Costa, mientras que en los laterales estarán Juan Barinaga por la banda derecha y Lautaro Blanco por el sector izquierdo.

En la mitad de la cancha, Milton Delgado junto a Leandro Paredes formarán el doble cinco. Por la banda derecha aparecerá el chileno Carlos Palacios, y por izquierda Exequiel Zeballos. En la delantera, regresará el doble nueve, con Miguel Merentiel junto a Milton Giménez.

Publicidad

Publicidad

Lautaro Di Lollo vuelve a ser titular en Boca.

ver también La inesperada decisión de Úbeda para el cruce con Talleres: el jugador de Boca que borrará de los convocados tras 6 meses

La posible formación de Boca para enfrentar a Talleres

El Xeneize saldría a la cancha con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

En síntesis

El DT de Boca, Claudio Úbeda , planea dos variantes en el XI titular para recibir a Talleres de Córdoba por los octavos de final.

, planea en el XI titular para recibir a por los octavos de final. Regresan al equipo el defensor Lautaro Di Lollo (tras suspensión) y el delantero Milton Giménez (tras ser resguardado por tarjetas).

(tras suspensión) y el delantero (tras ser resguardado por tarjetas). La zaga central titular de Boca volverá a ser Di Lollo y Ayrton Costa, mientras que la delantera será el doble nueve con Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Publicidad