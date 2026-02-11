Los tres jugadores con más genio que Cristiano Ronaldo, según Fabio Capello: “No se puede comparar”

Mientras Cristiano Ronaldo se prepara para volver a defender la camiseta de Al Nassr el último sábado, tras una huelga personal que lo llevó a ausentarse en dos partidos, y continuar su carrera hacia los mil goles como profesional; hubo un reconocido entrenador que le tocó el orgullo a la distancia.

Se trata de Fabio Capello, quien ya dejó claro más de una vez que el astro portugués no entra en su podio de los mejores futbolistas de la historia y que ahora se encargó de explicar una condición de la que entiende que carece para sentarse en esa mesa.

“Cristiano es un goleador y un atleta increíble, pero no tiene el genio de Messi, Maradona o Ronaldo Nazario”, explicó el exentrenador de Real Madrid, Milan y Juventus, entre otros clubes, en entrevista con ON Sport. “Ese genio que poseían los otros está ausente en Cristiano. No se lo puede comparar con esos tres”, agregó.

Capello, que además fue entrenador de las selecciones de Inglaterra y Rusia, también había puesto a Pelé en el podio de los mejores futbolistas de la historia, junto a Messi y Maradona. El hecho de no inclinarse por Ronaldo Nazario, a quien si le atribuyó el genio que no ve en Cristiano, tuvo que ver con otra condición que él mismo sufrió como su entrenador.

Cristiano Ronaldo sigue en carrera por los mil goles. (Getty).

“Ronaldo Nazario era un líder negativo, que organizaba fiestas y no quería entrenar”, explicó en ON Sport para poner al brasileño, campeón del mundo en 2022, casi como la antítesis de Cristiano Ronaldo, quien ha hecho de la constancia y la capacidad física sus principales virtudes.

El día que Capello echó a Ronaldo

En una entrevista concedida a el diario El Mundo, Fabio Capello había sido incluso más específico sobre los problemas que, en su opinión, no le permitieron llegar a la altura de futbolistas como Messi, Maradona o Pelé. “Fue el mejor jugador al que he entrenado y lo eché. Él estaba gordo, no quería bajar de peso y le gustaba demasiado la vida alegre. Además, lo peor no era eso, era que arrastraba a esa vida a los compañeros de equipo y me acababa creando un problema aún más grave”, supo contar.

“Le di la opción de adelgazar y comportarse, no quiso, fuera. No hay más. Pero igual que te cuento esto, te digo que Ronaldo, sin las lesiones y cuidándose, hubiera sido el número uno de la Historia, al nivel de Messi y Maradona. Por un lado no pudo y por otro no quiso. Hay futbolistas que son así”, agregó.

