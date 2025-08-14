La cuenta del Balón de Oro sorprendió con una publicación que podría adelantar quién será el gran ganador

Cada vez falta menos tiempo para la entrega del Balón de Oro. Luego de que se hayan anunciado a los candidatos que pelearán por el premio al mejor jugador del mundo durante la última temporada, el foco volvió a estar puesto entres los principales aspirantes. En ese contexto, la cuenta oficial del galardón realizó una publicación que podría haber adelantado quién será el próximo ganador.

Es una obviedad marcar que Ousmane Dembélé es uno de los máximos pretendientes que tiene en esta edición el trofeo que entrega la revista France Football. Su excelente temporada con la camiseta de París Saint-Germain lo catapultó como uno de los futbolistas más destacados durante el ciclo 2024/25 y es el favorito a quedarse con el destacado reconocimiento.

Lo cierto es que la cuenta oficial del galardón hizo un posteo que generó revuelo en las principales redes sociales. Tan solo algunas horas más tarde de la final que PSG le ganó a Tottenham por la Supercopa de Europa, se publicó un video de Dembélé en relación al Balón de Oro. Si bien la temática fue ajena al partido, el poco tiempo entre ambos hechos podría tener un significado oculto.

El delantero francés fue protagonista en X (ex Twitter) debido a que se hicieron públicas unas imágenes de él, donde responde preguntas en relación a anteriores ganadores del premio en cuestión. El veloz atacante no titubeó en sus contestaciones y hasta se encargó de elegir al mejor futbolista entre los vencedores más recientes del trofeo de la reconocida revista.

A pesar que dentro del cuestionario aparecieron figuras estelares como Luka Modric, Kaká, Ronaldinho, Karim Benzemá, Ronaldo Nazario, Johan Cruyff, Michael Platini, Zinedine Zidane y Cristiano Ronaldo, el extremo fue muy contundente en su selección. Sin dudar en ningún momento y de forma tajante, eligió a “Lionel Messi“ como el mejor ganador del Balón de Oro.

La temporada de Ousmane Dembélé

A lo largo de la temporada 2024/25 el desempeño de Dembélé fue extremadamente alto, por lo que no sería descabellado que sea el ganador del Balón de oro. Con la camiseta del PSG, el veloz delantero disputó 53 partidos y su aporte fue muy significativo. Además de convertir 35 goles y repartir 16 asistencias, se consolidó como la pieza clave en el ataque del equipo parisino.

Y como si eso fuese poco, en lo colectivo conquistó cuatro títulos: Ligue1, Copa de Francia, Trofeo de Campeones y la UEFA Champions League. En lo individual, fue el máximo goleador del torneo francés y elegido el mejor jugador del año. En la Selección de Francia también acumuló buenos números debido a que en los cuatro encuentros que jugó anotó tres tantos y brindó una habilitación.