La decisión que tomó Javier Mascherano con Lionel Messi para el clásico entre Inter Miami y Orlando City por la Leagues Cup

Bajo el marco de una de las semifinales de la Leagues Cup, en el Chase Stadium, Inter Miami recibe a Orlando City. Quien resulte ganador, se enfrentará al que se quede con el cruce entre LA Galaxy y Seattle Sounders. Pero más allá del partido en sí, hay una gran preocupación entre los fanáticos: la presencia de Lionel Messi.

La Pulga se ausentó de lo que fue el duelo del último fin de semana ante DC United, correspondiente a la fecha 28 de la MLS. De hecho, días previos al partido contra el elenco de Washington, Javier Mascherano, explicó que el capitán no estuvo frente a Tigres UANL porque “se sintió incómodo dentro de esos 45 minutos que jugó”, haciendo referencia a su actuación contra LA Galaxy.

Después de que regresara a la nómina de convocados, Mascherano decidió que Messi forme parte de los titulares para afrontar una nueva edición del Clásico del Sol, que en la última vez que se vieron las caras, el triunfo por amplio margen quedó en manos de los comandados por el colombiano Óscar Pareja.

La postura del entrenador de las Garzas hizo que Lionel Scaloni le preste atención al encuentro, ya que el jueves 4 de septiembre se dará la última actuación del 10 con la camiseta de la Selección Argentina, por los puntos y en su tierra, antes del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, a mediados del próximo año.

Tweet placeholder

Las formaciones de Inter Miami vs. Orlando City por la Leagues Cup

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo se disputará la final de la Leagues Cup 2025?

Mientras resta que se confirmen los equipos clasificados, como así también las sedes, el partido por el tercer puesto y también la final de la Leagues Cup 2025 se disputarán el domingo 31 de agosto. Los encuentros podrán observarse a través de AppleTV.