La sanción que recibió un socio predilecto de Messi en Inter Miami justo antes de la final por la MLS Cup ante Vancouver

El Comité Disciplinario hizo público el castigo por la infracción a una de sus normativas de juego limpio, tras los encontronazos que tuvo el partido ante New York City.

Por Juan Ignacio Portiglia

Javier Mascherano celebra con Jordi Alba la clasificación a la final por la MLS Cup.
© Getty ImagesJavier Mascherano celebra con Jordi Alba la clasificación a la final por la MLS Cup.

Inter Miami celebró por todo lo alto el último sábado el hecho de haberse consagrado como el mejor equipo de la Conferencia Este luego de vencer 5-1 como local a New York City, con aporte goleador de los argentinos Tadeo Allende por triplicado y Mateo Silvetti, más un tanto del venezolano Telasco Segovia.

Si bien aquello no representó un título reconocido oficialmente para el equipo que conduce Javier Mascherano y tiene a Lionel Messi como capitán, si le permitirá al club disputar por primera vez en la historia la final por la MLS Cup que coronará al gran campeón de la temporada 2025. Será este sábado 6 de diciembre, desde las 16.30 en hora de Argentina, ante Vancouver Whitecaps, que fue el mejor de la Conferencia Oeste.

Más allá de toda la efervescencia, en Inter Miami se habían transitado con cierta preocupación los primeros días de la semana de la gran final por la posibilidad de que existiera una sanción de la organización a una de sus máximas figuras. El futbolista en cuestión es Jordi Alba, quien ante New York infringió la normativa de la MLS contra cualquier acción que implique tocar el rostro, cabeza o cuello de un rival.

Pero a diferencia de sanciones previas en las que el club se había sentido perjudicado, como la suspensión de Lionel Messi por no asistir al All Star Game y la expulsión de oficio a Luis Suárez, esta vez salió favorecido por la aplicación al español solo de una multa económica, sin sanción deportiva que lo prive de participar en la final del sábado.

Jordi Alba quiere retirarse como campeón de MLS. (Getty).

Jordi Alba quiere retirarse como campeón de MLS. (Getty).

El Comité Disciplinario de la MLS ha multado al defensa del Inter Miami CF, Jordi Alba, con una cantidad no revelada por violar la política de la liga sobre tocar la cara, la cabeza o el cuello de un oponente en el minuto 22 del partido del Inter Miami contra el New York City FC el 29 de noviembre”, se comunicó desde el sitio web oficial de la MLS.

El último antes del retiro

Habiendo anunciado ya su decisión de retirarse como futbolista profesional, Jordi Alba tendrá el sábado la oportunidad de dar cierra a su carrera con un título que sería histórico para Inter Miami. Desde su llegada al club, el español disputó un total de 102 partidos oficiales en los que aportó 15 goles y 33 asistencias.

En la presente temporada, participó de 51 encuentros, incluyendo el Mundial de Clubes de la FIFA, con aporte de 8 goles y 16 asistencias; siendo muy influyente en la campaña que los dirigidos por Javier Mascherano quieren finalizar con toda la gloria.

En síntesis

  • Inter Miami venció 5-1 a New York City y jugará la final de la MLS Cup.
  • Jordi Alba fue multado por la MLS por tocar el rostro de un rival el 29 de noviembre.
  • El sábado 6 de diciembre a las 16.30 (Arg), Inter Miami de Javier Mascherano jugará la final contra Vancouver Whitecaps.
