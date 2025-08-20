Es tendencia:
Por qué no juega hoy Lionel Messi en Inter Miami vs. Tigres UANL por la Leagues Cup 2025

El astro argentino se pierde el compromiso ante Tigres UANL por los cuartos de final de la Leagues Cup.

Por Julián Mazzara

Luego de que se conociera que Lionel Messi volverá a ser parte de la Selección Argentina, ya que Lionel Scaloni lo incluyó en la convocatoria para los partidos frente a Venezuela y Ecuador, que decretarán el fin de las Eliminatorias Sudamericanas con rumbo al Mundial 2026, el rosarino no formará parte del encuentro entre Inter Miami y Tigres UANL, correspondiente a los cuartos de final de la Leagues Cup.

A lo largo de los últimos días, se especuló que la Pulga iba a poder formar parte del juego tras lo que había sido su lesión muscular. Sin embargo, el entrenador Javier Mascherano lo prescindió y observará el partido desde una platea junto a su familia, tal como suele hacer cuando no juega en las Garzas.

En este caso, se debe a una decisión de Mascherano, ya que Messi todavía no está al 100% desde lo físico. Por lo tanto, deberá aguardar al sábado 23 de agosto, cuando visiten a DC United por la fecha 28 de la temporada regular de la MLS para volver a sumar minutos, siempre y cuando el DT así lo disponga.

Esta situación no hace más que generar preocupación en Scaloni y en la Selección Argentina, ya que el compromiso contra los venezolanos se llevará a cabo el jueves 4 de septiembre, en el Monumental, y allí se produciría la última actuación del 10 con la camiseta nacional por los puntos, al menos en su tierra, ya que luego del Mundial 2026 dejaría de vestir la celeste y blanca.

Las formaciones de Inter Miami vs. Tigres UANL por la Leagues Cup

El cuadro de la Leagues Cup 2025

