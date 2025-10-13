La tremenda irrupción que tuvo en el fútbol Lamine Yamal, ocurrió muy pocas veces en la historia. Debutó con 15 años y empezó a deslumbrar a todos en Barcelona, con 16 fue la máxima figura de la Selección de España en la conquista de la Eurocopa 2024 y con 17 brilló en la UEFA Champions League, a tal punto que quedó en el segundo puesto en el Balón de Oro 2025.

En ese sentido, son muchas las estrellas del deporte que se rinden ante los pies del chico sensación que acaba de cumplir la mayoría de edad. Ahora, el que sorprendió con una frase contundente que no hace más que enaltecer el talento del juvenil, es Zinedine Zidane. Lejos de calmar las aguas o esquivar la pregunta, el mítico francés redobló la apuesta y fue más que tajante.

“Un jugador que me emociona cuando toca el balón es Lamine“, sentenció Zizou en cuanto a Yamal. Es que sus indescifrables gambetas a velocidad, sus excelente habilitaciones y mejores goles, generan múltiples sensaciones en los fanáticos del fútbol. Y si encima quien lo dice es un verdadero ídolo del deporte, lo hecho hasta acá por el joven de Barcelona es magnífico.

Lamine Yamal, la máxima figura de Barcelona con apenas 18 años.

Y eso no es todo… “Contra el Inter, el año pasado en la Champions League, en San Siro, lo hizo todo él solo“, remarcó Zinedine para seguir insistiendo. Luego, quiso ir un poco más lejos y expresó: “Cuando lo ves jugar, no sé, por poner un ejemplo, en esa segunda parte…”. En ese momento, Zidane se tomó una breve pausa y remató: “Nunca había visto algo así en mi vida”.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el ex volante histórico amplió su discurso al respecto. “Basta con ver a alguien que domina tanto su materia sobre el terreno de juego. Es fabuloso verle así“, manifestó segundos después. Más tarde dejó un consejo y soltó: “Así que todos nos divertimos y por eso, para todos estos jóvenes, Lamine es al que hay que ver”.

De esta manera, Zidane puso a Yamal por encima de los dos astros que dominan el fútbol desde hace dos décadas. Es que no nombró ni a Lionel Messi ni a Cristiano Ronaldo, lo que llamó la atención de absolutamente todos debido a que si de elogios se trata, el argentino y el portugués son los líderes. No obstante, el español deslumbró al francés y recibió fuertes elogios.

Lamine Yamal, futbolista de Barcelona y España. (Getty Images)

Francia, el próximo desafío de Zidane

Bien se sabe que Didier Deschamps es el actual director técnico de la Selección de Francia. Sin embargo, todo indica que después de la Copa del Mundo 2026 dejará su cargo luego de un largo proceso. Allí, nace como principal candidato Zinedine Zidane, que también se encargó de mencionarlo. “En un futuro me gustaría entrenar a la selección de Francia“, manifestó.

