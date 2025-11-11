Es tendencia:
Zinedine Zidane reapareció alimentó los rumores de su vuelta a dirigir

El francés está sin club desde 2021, es uno de los entrenadores más codiciados del mundo y reconoció tener intenciones de volver al ruedo.

Por Germán Celsan

Zinedine Zidane anticipó su vuelta a los banquillos
© GettyZinedine Zidane anticipó su vuelta a los banquillos

Dos premios al mejor entrenador del mundo, tres Champions League ganadas, dos ligas españolas, dos Mundiales de Clubes y otras cuatro Supercopas. El palmarés de Zinedine Zidane como DT es uno de los mejores de la historia, aunque pronto el francés buscaría ampliarlo.

Desde 2021, cuando finalizó su segunda etapa como entrenador del Real Madrid, Zidane está sin club. Y si bien equipos como Manchester United y Bayern Múnich han empujado y presionado para ficharlo, el francés sigue esperando la mejor oportunidad. Aunque con el paso del tiempo, parece que las ganas por volver a los banquillos son cada vez mayores.

Zidane ya lo ganó todo como DT del Real Madrid, y pronto volverá a dirigir. (Getty)

Zidane ya lo ganó todo como DT del Real Madrid, y pronto volverá a dirigir. (Getty)

Este lunes, Zidane se hizo presente para dirigir a uno de los equipos en el amistoso solidario de leyendas que se disputó en Toulon, y allí confesó que tiene intenciones de regresar, más pronto que tarde. “Sucederá pronto, muy pronto“, expresó Zizou ante los micrófonos de la prensa local, presente en el evento.

Zidane será el próximo entrenador de Francia

Todo indica que Zizou será el próximo seleccionador francés, una vez finalizado el actual curso mundialista, que tendrá Didier Deschamps al frente de Les Bleus hasta el Mundial 2026. Varios medios franceses ya reportaron que luego del campeonato mundial, Zidane tomará el relevo de un proceso que cumplirá 14 años en la Copa del Mundo.

Deschamps dirigirá su última Copa del Mundo con Francia y Zidane sería su sucesor. (Getty)

Deschamps dirigirá su última Copa del Mundo con Francia y Zidane sería su sucesor. (Getty)

Se confirmó la primera baja que tendrá el Real Madrid en 2026

Se confirmó la primera baja que tendrá el Real Madrid en 2026

He puesto mi carrera en pausa por un tiempo, pero me siento plenamente entrenador“, reconoció Zidane en una entrevista meses atrás, en la que fue cauto sobre el seleccionado francés, pero reconoció que forma parte de sus planes como DT: “Cuando llegue el momento, será un gran placer si se presenta la oportunidad“, había declarado.

En síntesis

  • Zinedine Zidane confesó en el amistoso de leyendas en Toulon que su regreso a los banquillos “sucederá pronto, muy pronto“.
  • Zinedine Zidane está sin club desde 2021, cuando finalizó su segunda etapa como entrenador del Real Madrid.
  • Hay reportes de que Zinedine Zidane reemplazará a Didier Deschamps en la Selección de Francia luego del Mundial 2026.
germán celsan
Germán Celsan

