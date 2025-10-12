Es tendencia:
Independiente vs. Lanús por el Torneo Clausura 2025: ¡Formaciones confirmadas!

Por la fecha 12, el Rojo recibe al Granate en el Libertadores de América en un partido clave para la tabla de posiciones.

Por Nahuel De Hoz

Kevin Lomónaco y Walter Bou, protagonistas de Independiente y Lanús.
Kevin Lomónaco y Walter Bou, protagonistas de Independiente y Lanús.

Este domingo a la noche y por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025, Independiente recibe a Lanús en un partido fundamental para empezar a diagramar la tabla de posiciones de cara a la recta final. El encuentro que se disputa en el Estadio Libertadores de América comienza a partir de a las 21:15 horas y cuenta con el arbitraje de Fernando Echenique. Además es transmitido por TNT Sports y podés seguir el minuto a minuto en vivo acá en Bolavip.

Formaciones de Independiente y Lanús

Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela; Pablo Galdames, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Ignacio Pussetto, Matías Abaldo.

Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Ezequiel Muñoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Walter Bou.

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

