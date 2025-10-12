Independiente vs. Lanús por el Torneo Clausura 2025: ¡Formaciones confirmadas!

Este domingo a la noche y por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025, Independiente recibe a Lanús en un partido fundamental para empezar a diagramar la tabla de posiciones de cara a la recta final. El encuentro que se disputa en el Estadio Libertadores de América comienza a partir de a las 21:15 horas y cuenta con el arbitraje de Fernando Echenique. Además es transmitido por TNT Sports y podés seguir el minuto a minuto en vivo acá en Bolavip.

Formaciones de Independiente y Lanús

Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela; Pablo Galdames, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Ignacio Pussetto, Matías Abaldo.

Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Ezequiel Muñoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Walter Bou.