Lluvia de críticas en Brasil para Abel Braga por su presentación en Inter de Porto Alegre

El Inter de Porto Alegre perdió 5 a 1 con el Vasco Da Gama el último viernes 28 de noviembre y quedó al borde del descenso a falta de dos jornadas para que termine el Brasileirao. Aparece en el escalón 17 con 41 unidades, misma cantidad que el Santos y a una de Vitoria que, por el momento, está manteniendo su cupo en la máxima categoría.

Ante este panorama alarmante, la directiva del elenco ubicado en el Estado de Río Grande do Sul (entre quienes se encuentra Andrés D’alessandro, quien actúa como director deportivo) decidió cesar a Ramón Díaz, quien apenas alcanzó a dirigir 13 partidos, de los cuales solo ganó 3, empató 5 y perdió los otros 5 (es decir, solo consiguió el 35 por cientos de los puntos).

Y en el lugar del Pelado, para que ya tome las riendas y prepare el próximo compromiso del Internacional de Porto Alegre en el campeonato de la primera división del fútbol brasileño, que será frente al Sao Paulo este jueves 4 de diciembre en el Morumbi, las autoridades contrataron a Abel Braga, quien ya estuvo al mando en otras ¡6 oportunidades!

De hecho, en uno de esos procesos consiguió una de las dos Copas Libertadores en la historia de Inter. Fue en el año 2006 (la otra en 2010), edición en la que, justamente, derrotó al Sao Paulo en la Final (incluso, meses más tarde se coronó campeón del Mundial de Clubes al vencer al Barcelona de Ronaldinho, quien salió del Gremio, máximo rival del equipo colorado).

Pero su retorno no fue del todo feliz, puesto que en la conferencia de prensa para su presentación, lanzó una frase por la que por estas horas está siendo apuntado en Brasil. “No quiero ver a mi equipo con una camiseta rosa. Parecemos un equipo de homosexuales”, soltó Braga, en relación con la indumentaria que lucen los jugadores en los entrenamientos.

¿Qué necesita el Inter de Porto Alegre para salvarse de descenso?

El Inter de Porto Alegre necesita, en primera instancia, ganarle al Sao Paulo este jueves. De conseguirlo, al mismo tiempo precisa que el Santos empate o pierda con el Juventude (este miércoles 3/12). De esa forma, pasaría al equipo de Neymar en la tabla de posiciones.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Atento Barcelona! El batacazo que prepara Julián Alvarez con el Atlético de Madrid

ver también Competidor de Franco Mastantuono registró peor racha sin goles en la historia del Real Madrid

Por cierto, los comandados por Abel Braga cerrarán su calendario con Bragantino, mientras que el Peixe lo hará frente a Cruzeiro. Por cierto, Vitoria, que tiene un punto más que Inter y Santos, se mide al Bragantino primero y al Sao Paulo después.

En síntesis