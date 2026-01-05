Es lateral, lo pidieron para la Selección de Brasil, pero quiere jugar para Argentina y conocer a Messi: “Mi sueño”

El fútbol argentino siempre saca jugadores con potencial de Selección y son muchos los que, sin lugar en la Albiceleste, son pedidos en otros países. En este caso, en Brasil pidieron, durante casi todo 2025, a gritos la convocatoria de un lateral izquierdo (con lo que eso significa) nacido en Santa Fe: Alexandro Bernabei.

Surgido en Lanús y con un breve paso por el Celtic de Escocia, llegó a Inter de Porto Alegre a principios del 2024 y poco a poco se convirtió en figura. Incluso, Bernabei sacó su mejor versión, a tal punto de ser considerado uno de los mejores 3 del Brasileirao. Hinchas y periodistas empezaron a pedir su convocatoria a la Selección de Brasil, pero él espera el llamado de Lionel Scaloni.

“Mi sueño es jugar en la Selección Argentina. Hay que seguir trabajando. Si tiene que darse se dará, ojalá que se de en algún momento. Sería un sueño jugar con la camiseta de mi país. A Messi no lo conozco y me encantaría conocerlo. Si es adentro de la cancha, mejor“, declaró el futbolista en diálogo con Diario Olé a mediados del 2025.

Sobre la competencia que tiene en el puesto, expresó: “Son posiciones difíciles, no hay tantos. Los que hay son buenos. Julio Soler, Colo Barco, Francisco Ortega han estado ahí y por algo estuvieron. Es una posición que siempre se busca y creo que todo el tiempo está en competición, por eso creo que estoy a la altura de poder competir”.

Alexander Bernabei en Inter PA

Además, habló del furor que causa en el país vecino: “No me acuerdo el nombre del periodista, pero dijo algo así que ‘cómo el técnico de la selección brasileña no mira al Inter que tiene un buen lateral’. Después me llegaron los videos, los memes y stickers con la camiseta de Brasil“.

Sus temporadas en Brasil

En un solo año, Bernabei se ganó la confianza para ser fundamental en el equipo gaúcho, por lo que optaron por comprar su pase de manera definitiva tras una temporada a préstamo. Así las cosas, en sus dos campañas en Inter, el carrilero suma un total de 76 partidos en los que sumó 5 goles y 11 asistencias. Además, ganó el Campeonato Gaúcho de 2025, uno de los estaduales brasileños más importantes junto al Paulista y el Carioca.

Cómo le fue a Bernabei en el fútbol argentino

Bernabei tiene 88 partidos en el fútbol argentino, todos con la camiseta de Lanús, club que lo formó y lo hizo debutar profesionalmente. Allí supo desenvolverse como extremo y mediocampista, hasta que terminó afirmándose como marcador de punta.

En el Granate se fue habiendo aportado 5 goles y 10 asistencias. Además, le mostraron 22 tarjetas amarillas y fue expulsado en dos oportunidades. En marzo de 2022, fue transferido al Celtic, en una operación que le dejó alrededor de 4.5 millones de dólares al club.

