Competidor de Franco Mastantuono registró peor racha sin goles en la historia del Real Madrid

El momento del Real Madrid de Xabi Alonso está siendo bastante irregular. De hecho, tras empatar 1 a 1 con el Girona en el Estadio Municipal de Montilivi este domingo 30 de noviembre, le cedió la punta de la tabla de posiciones de LaLiga al FC Barcelona (venció 3 a 1 al Alavés y ahora lidera la clasificación con 34 unidades).

Y claramente, gran parte de la actualidad, para nada ideal del Merengue, se debe al bajo rendimiento de varios de sus futbolistas. Entre ellos, Rodrygo Goes, quien declinó considerablemente su nivel desde que inició la temporada 2025/2026, razón, más que evidente, por la que no logra meterse entre las opciones para el armado del once titular.

Incluso, tan significativamente negativas son las estadísticas del brasileño, que con su actuación contra el conjunto catalán registró 30 partidos sin anotar, siendo esta seguidilla la peor de un delantero en toda la historia del Real Madrid. Es la misma cantidad de presentaciones que Mariano Díaz (de paso por el Merengue entre 2018 y 2023), aunque Rodrygo exhibe una suma mayor de minutos: 986 contra 1339.

Esta situación se da en medio de la disputa por un lugar en el extremo izquierdo o derecho, en la que compite con otros futbolistas como Vinícius Júnior, Brahim Diaz y Franco Mastantuono, principalmente. Es más, por este escenario, en España surgen permanentemente rumores de una posible transferencia del ex Santos en el mercado del invierno europeo que abrirá en enero del 2026.

Real Madrid no volvió a ganar por LaLiga desde que se lesionó Franco Mastantuono

Franco Mastantuono jugó por última vez en el Real Madrid el primero de noviembre en la victoria 4 a 0 sobre el Valencia en el Estadio Santiago Bernabéu. Aquel día, sobre el final del juego, el jugador de la Selección Argentina sintió una molestia que, horas más tarde, el cuerpo médico de la institución de la capital española confirmó como pubalgia.

Desde entonces, el Merengue no volvió a ganar por LaLiga. Empató 0 a 0 con el Rayo Vallecano, 2 a 2 con el Elche y 1 a 1 con el Girona. Incluso, por la UEFA Champions League solo consiguió el 50 por cientos de los puntos que disputó en ese ciclo sin el ex River. Perdió con el Liverpool 1 a 0 y le ganó 4 a 3 al Olympiacos.

