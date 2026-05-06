Los millones que Matías Almeyda le pidió a Rayados de Monterrey para asumir antes del Mundial

El Pelado se disputa la dirección técnica del elenco regiomontano junto al Turco Mohamed y ya tuvo diálogo con Walter Erviti, el director deportivo.

Desde fines de marzo de 2026, Matías Almeyda se encuentra sin equipo en el que se desempeñe como director técnico. Su salida del fútbol español, donde dirigió a Sevilla se produjo después de estar durante 32 partidos al frente, y ahora es uno de los candidatos para asumir en Rayados de Monterrey.

El elenco regiomontano se encuentra en plena búsqueda de un nuevo estratega para tener un mejor segundo semestre del año, ya que la primera parte del mismo fue muy floja. Incluso, así terminaron marchándose José Antonio Noriega, quien oficiaba como director deportivo de la institución, y Nicolás Sánchez, que era el entrenador.

En este caso, el nacido en Azul, a sus 52 años, podría regresar al fútbol mexicano donde ya dirigió en Chivas de Guadalajara. De hecho, ya mantuvo una reunión en la que solicitó un salario anual de 5 millones de dólares, según reportó el cronista Willie González. Esta petición está siendo analizada por Walter Erviti, que asumió como el sucesor de Tato Noriega.

La misma fuente reveló que Almeyda, quien tiene una amplia experiencia como entrenador, podría desembarcar en la institución mexicana antes del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. De hecho, convencería su figura por sobre la de Antonio Mohamed, otro de los candidatos.

Matías Almeyda, de último paso por

¿Cuál será el primer desafío de Monterrey tras el Mundial?

Con un largo periodo sin competencia por delante, lo que será importante en el arribo de un nuevo entrenador para poder realizar una buena pretemporada y afianzar su idea, el primer compromiso de Monterrey llegará con el inicio del Apertura 2026 de la Liga MX, programado para el 16 de julio.

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