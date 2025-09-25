El ídolo y campeón de Libertadores que lamentó la eliminación de River: “Palmeiras no era un cuco”

Con un global de 5 a 2 en la serie de cuartos de final, Palmeiras eliminó a River de la Copa Libertadores y se sumó una nueva pálida para el equipo de Marcelo Gallardo en su segundo ciclo como entrenador. Ahora, el Millonario deberá disputar solamente los certámenes locales -Copa Argentina y Torneo Clausura- y apuntará a ganar ambos para salvar su 2025.

Quien se detuvo a analizar la eliminación reciente ante el Verdao fue Antonio Alzamendi. El ex delantero uruguayo, campeón de América y del mundo con River en 1986, se refirió a la caída por Libertadores y lamentó no poder superar al conjunto brasileño. En exclusiva con BOLAVIP, el ídolo se expresó.

Antonio Alzamendi, ídolo de River

-¿Cómo lo viste el partido de ayer?

Yo creo que River jugó un muy buen partido hasta la incidencia del primer gol de Palmeiras, que creo que eso lo desubicó un poco. El hecho de que el equipo brasileño lograra ese gol, hizo que River tuviera que abrirse más y se le complicó el partido. Hasta el momento ese, estaba en condiciones de haber sacado adelante la serie.

-¿En dónde crees que perdió el partido River? Acá en el Monumental o en Brasil?

Yo creo que indudablemente el resultado de local es muy importante y el hecho de haber perdido da la ventaja de Palmeiras. Ellos no eran más que River. Simplemente creo que jugó un mal primer tiempo en el Monumental, y en el segundo lo pudo haber empatado, incluso hasta ganado en algún momento. A veces esas cosas suceden, pero en criterio futbolístico creo que River no jugó mal.

-O sea que pensás que el Palmeiras no es el cuco que quisieron vender...

Para mí no era un cuco. Es mi forma de pensar. Otros quizás le van a buscar la pata a la sota, que River esto, River lo otro. Pero los que realmente estamos en el fútbol y los que hemos jugado en una cancha, saben que River lo tenía totalmente dominado en la vuelta. Hasta el segundo tiempo.

-Gallardo dijo que River no puede tener distracciones como las que tuvo en el primer gol de Palmeiras. ¿Coincidís?

Es que a nivel profesional hay distracciones que no se pueden tener. Y más en partidos de ese calibre. Creo que fue una distracción, incluso en la jugada que hacen del penal también. Creo que en esa jugada del penal se jugó de más River a buscar el resultado, si no quedaba fuera.

-Cuanta responsabilidad por la eliminación le das a Gallardo? ¿Creés que se equivocó más en el partido de ida que en la vuelta?

No, yo no opino de los entrenadores ni de los jugadores. Eso es cuestión de ellos. Muchas veces pasa que no es problema del entrenador, son los jugadores dentro de la cancha. Normalmente se critica al entrenador, pero también el error lo tienen los jugadores. ¿Qué hace Gallardo si se te suelta un jugador como te soltaron en el área el otro día y te hacen el gol? Entrando solo. Por más que practique, no es culpa del entrenador. Es una cosa que lamentablemente el jugador tiene que entender es que hay distracciones que no pueden suceder.

-¿Sacás algo positivo de esta eliminación de River?

Me gustó como jugó Maxi Salas. Después, Colidio me encanta, que lo puso en el segundo tiempo. Portillo, hasta que se lesionó venía jugando muy bien. La defensa también, creo que el equipo en conjunto estaba bárbaro. Lo que pasa es que, al entrar en el segundo tiempo y hacer ese golpe, desconecta totalmente de todo lo que venías armando y tenés que remontar un resultado donde tenés que empatar para igualar y otro para seguir. Y después sucede lo del penal, que River está jugado al ataque y también es una distracción. Tengo mis dudas si fue o no fue, porque hay jueces que lo cobran y hay jueces que no lo cobran.

-¿Creés que fue una buena estrategia que Salas juegue solo o tal vez es era mejor que jueguen Colidio o Borja desde el arranque?

Y… eso tendrías que preguntarle a Gallardo, para ver porqué lo hizo. Sería un atrevido decirlo. Indudablemente a mí me gusta jugar con un punta. Colidio, creo que es un jugador que encara, que complica. No me gusta el toqueteo de pelota ese para atrás y demoras minutos. A mí me gusta el jugador que encare. Aunque hoy día el fútbol está de otra manera, está pensado de otra manera. Hay gente que le gusta, a mí en lo personal me gusta el jugador que encara y Colidio es uno de ellos.

-¿Y Borja cómo lo analiza?

Y Borja para mí es de área. Si vos mirás a Salas, ayer su altitud respecto a lo que es Borja dentro del área es diferente. Ayer entró bien igual. A mi ayer me gustó Borja, tuvo dos o tres y entró con personalidad. No ligó nada, pero me gustó cómo se movió. Lo que pasa es que es fácil criticar a un goleador que cuando erra.

-Ahora que River quedó eliminado de la Libertadores y le quedan el Clausura y la Copa Argentina, ¿Creés que después de esta eliminación está obligado a ganar los dos títulos?

Obligado en River se está siempre. El tema es que los rivales también juegan. Creo que a veces la mala costumbre de ganar, ganar, ganar, eso le hace mal también al hincha, que piensa que si no ganas no sirve más nada. Y en River es así. Si no ganas títulos, a los equipos grandes le pasa eso. La gente quiere títulos. No quiere jugar solamente bien o que casi ganamos. En River hay que ganar. En Boca hay que ganar, Independiente hay que ganar, en Racing hay que ganar.

-No sirve la derrota digna, digamos

Lo que sostiene a un equipo es ganar, de la característica de los grandes. Podrán haber criterios de un entrenador de jugar bonito, jugar con la pelota. Por ejemplo, el estilo de Palmeiras no es el mismo de River. Es más defensivo diría yo, de contragolpe.

-El próximo partido grande de River es contra Racing por la Copa Argentina. ¿Cómo analizás cómo ves ese partido?

Racing está haciendo las cosas de manera notable. No hay que quitarle mérito a Racing, que por algo están en una semifinal de Libertadores, ha ganado campeonatos y viene bien. Con Costas viene muy bien Racing. Es un equipo muy duro. Depende de la mentalidad de los jugadores y la personalidad que tengan. Indudablemente, el hincha de River quiere la Copa Libertadores de nuevo, quiere salir campeón del mundo de nuevo, pero no siempre se puede y creo que llegar a una Libertadores hoy día es muy difícil, y del mundo menos.

-River juega el domingo de local contra Riestra. ¿Cómo crees que la gente lo va a recibir al equipo? ¿Habrá aplausos, silbidos, reproches?

Lo que pasa es que, con el hincha, hay que tener memoria siempre. River lo ha ganado todo con Gallardo. Y en algún momento nos pasó a nosotros en el 86, siendo campeones del mundo. Nosotros perdimos un partido y salimos, y luego el estadio nos cuestionó. Creo que el hincha lo que quiere es ganar. Y es lógico. Pero más allá de eso, no hay que olvidarse, hay que tener memoria. Muchos no la tienen, y puede pasar. Van a estar los que ya dicen de Gallardo lo que hemos escuchado: que no puede seguir, como siempre. Y van a estar lo que apoyan a Gallardo y después los otros reclamando que tal jugador no sirve, tal este no sirve y eso lo define siempre el hincha, viste? A la larga lo define el hincha porque es el dueño del club.

