Mientras Alejandro Garnacho gana 8.2 millones en Chelsea, esto cobra Franco Mastantuono en Real Madrid

El ex River recibió un muy jugoso primer salario europeo por parte del equipo Merengue, donde ya quedó claro que está altamente valorado también desde lo futbolístico.

Por Juan Ignacio Portiglia

Franco Mastantuono, jugador de Real Madrid.
© GettyFranco Mastantuono, jugador de Real Madrid.

Alejandro Garnacho ya se encuentra formando parte de Chelsea desde hace poco más de tres semanas. Según reportó la prensa inglesa a la hora de informar el traspaso, el jugador que llegó procedente de Manchester United a cambio de 46 millones de euros y será parte importante de la columna vertebral de Enzo Maresca.

El vínculo será por siete temporadas y El Bichito percibirá un importante aumento salarial, tal y como se le había prometido en los primeros contactos que dieron luego inicio a las negociaciones entre los clubes. Con los Red Devils, Garnacho cobraba poco más de 57 mil euros a la semana; mientas que con los Blues se incrementó a poco más de 159 mil.

Así las cosas, el internacional con la Selección Argentina percibirá en Chelsea un salario anual de alrededor de 8.2 millones de euros según el sitio especializado Capology, algo comparable con el que percibe otra joya del fútbol argentino como Franco Mastantuono en Real Madrid. Según se reportó en España, el juvenil ex River tiene un salario anual de alrededor de 4 millones de euros, poco más de la mitad de lo que gana Garnacho.

Si se tiene en cuenta que el oriundo de Azul recién cumplió los 18 años y está recién llegado al equipo Merengue, su primer salario europeo ha sido más que generoso y considerablemente mayor al del primer contrato de Garnacho con Manchester United, que le reportaba poco más de 300 mil euros al año.

Alejandro Garnacho, futbolista de Chelsea.

Alejandro Garnacho, futbolista de Chelsea.

Claro que los Red Devils no tardaron en incrementar esos valores en función del aporte del jugador al equipo que por entonces dirigía Erik ten Hag y a mediados de 2023 le multiplicaron por diez el valor, lo que hizo que pasar a cobrar alrededor de 3 millones de euros anuales.

Mastantuono se ganó rápido la confianza de Xabi Alonso

Solo unos días después de ser presentado de manera oficial en Real Madrid, algo que no se había podido hacer hasta que cumpliera los 18 años (el 14 de agosto), Xabi Alonso no solo incluyó a Franco Mastantuono para el estreno en LaLiga ante Osasuna sino que lo puso en 6 de los siete partidos que el equipo lleva disputados en la temporada actual.

Garnacho, expectante de ganarse la titularidad

La inclusión de Alejandro Garnacho en la disciplina del Chelsea podría no darse tan rápido como la de Mastantuono en Real Madrid y esto tiene que ver con que el jugador llevaba tiempo relegado por Ruben Amorim, por lo que está falto de ritmo de competencia. De momento, disputó dos partidos y tuvo su primera titularidad este 23 de septiembre por Carabao Cup, ante Lincoln City.

juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

