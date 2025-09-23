Es tendencia:
Pep Guardiola comparó a uno de sus nuevos refuerzos con un referente del Manchester City campeón: “Tendrá una larga carrera en este club”

El entrenador llenó de elogios a uno de los futbolistas más cuestionados desde su llegada a Etihad.

Por Germán Celsan

Pep Guardiola ponderó a uno de los nuevos fichajes del City
Pep Guardiola ponderó a uno de los nuevos fichajes del City

La temporada 2024/25 fue la peor de Pep Guardiola como entrenador en toda su carrera y, especialmente, desde que está en Manchester City, con el que venía de ganar cuatro Premier League consecutivas. En ese marco, varios fichajes llegaron para intentar salvar la temporada en el mercado de enero, y la mayoría de ellos aún no ha logrado encajar en el sistema del español.

A uno de los que más oportunidades le ha dado es el uzbeko Abdukodir Khusanov, a quien ficharon del RC Lens de la Ligue 1, a cambio de 40 millones de euros. Khusanov tuvo varios errores importantes en sus primeros partidos, pero Pep Guardiola lo ve como el nuevo Kyle Walker y así lo hizo saber en conferencia.

Khusanov, un futbolista en el que Guardiola confía ciegamente. (Getty)

Khusanov, un futbolista en el que Guardiola confía ciegamente. (Getty)

Qué dijo Guardiola sobre Khusanov y la comparación con Walker

“Es un jugador que mejoró un mucho. Diría que puede jugar en todas las posiciones de la defensa, excepto el lateral izquierdo”, destacó Guardiola. “Por supuesto, no es un jugador que pueda generar mucho en ofensiva pero su visión es increíble; es sólido, estable, con un físico y un retroceso como Kyle [Walker] en su mejor momento. Tiene una concentración increíble, es muy joven y tiene ganas de aprender”, detalló.

“Ha sido muy, muy bueno con oponentes difícil como los que le ha enfrentado. Es muy joven aún, su primera experiencia saliendo de Uzbekistán fue la Ligue 1, jugó 8, 10 partidos allí y vino aquí, le tocó adaptarse en una temporada dura para nosotros, en el momento más difícil“, señaló Guardiola, destacando al futbolista que cumplirá 22 años recién en febrero.

Es increíble, aprende rápido, y puedes darte cuenta que es una contratación top para muchos años. Tendrá una larga carrera en este club“, concluyó. Y Guardiola no sólo elogia a Khusanov en conferencia, sino que también lo hace dándole confianza en cancha; jugó cino de los seis partidos en lo que va de la temporada con el City, tres como titular.

Germán Celsan
Germán Celsan

