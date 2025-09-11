Ni Camp Nou ni Montjuic: el estadio de 6.000 espectadores en el que Barcelona hará de local en LaLiga

Mientras el Camp Nou continúa en pleno proceso de obras de infraestructura desde hace tiempo y el Estadio Olímpico de Montjuic fue su hogar durante el último tiempo, Barcelona cambia de casa para enfrentar a Valencia este domingo por la cuarta jornada de LaLiga. En ese contexto de incertidumbre, sorprendió la inesperada resolución que se tomó para dicho compromiso.

Lo cierto es que el conjunto catalán recibirá a su contrincante en un recinto de apenas 6.000 espectadores y que habitualmente alberga los encuentros del plantel femenino y de buena parte de las categorías de las divisiones inferiores de la institución. Sin embargo, durante este fin de semana también se realizará el cotejo del domingo contra el elenco blanquinegro.

En definitiva, Barcelona jugará en el Estadio Johan Cruyff. Esto se debe a que el Camp Nou sigue siendo parte de múltiples obras para mejorar notablemente las instalaciones en este proceso de renovación para llevar al recinto a un nivel de elite absoluta. Además, el Montjuic pertenece al Ayuntamiento de Barcelona, por lo que es un factor que esta vez jugó en contra para ser la sede.

Estadio Johan Cruyff, propiedad de Barcelona. (Getty Images)

Para tomar mayor dimensión de la inmensa diferencia que hay entre los estadios mencionados, el Olímpico de Montjuic posee una capacidad de 50.000 espectadores, el Camp Nou puede albergar 105.000 personas y el Estadio Johan Cruyff solo tiene permiso para 6.000 fanáticos. De esta manera, el club se vio obligado a tomar una drástica decisión para no sumar un nuevo problema.

En los últimos días, Barcelona y LaLiga estuvieron en constantes comunicaciones para intentar cumplir con todos los requisitos que deben tenerse en cuenta. Finalmente, en estas horas se realizó con éxito la instalación de las 24 cámaras del VAR y la conexión de fibra óptica para evitar problemas, tal como ocurrió el último partido entre Rayo Vallecano y los catalanes el pasado 31 de agosto.

El comunicado de Barcelona para el anuncio

“El partido correspondiente a la cuarta fecha de LaLiga, que debía disputarse en el Spotify Camp Nou entre el FC Barcelona y el Valencia CF, se jugará, finalmente, en el Estadi Johan Cruyff el domingo 14 de septiembre, a las 21 horas. Este escenario requiere adaptar la gestión de localidades al aforo reducido de la instalación, con 6.000 espectadores, inferior al del Spotify Camp Nou”, empezó el escrito.

Luego, para finalizar el comunicado oficial que publicó Barcelona, agregaron: “Únicamente podrán participar los 16.151 socios y socias con las temporadas 2023/24 y 2024/25 completas en Montjuïc, titulares del Abono Estadi Olímpic Lluís Companys, que deberán inscribirse por zonas, ya que la asignación de localidades se realizará a través de un sorteo por zona”.

