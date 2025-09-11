Más millones que Messi y Cristiano Ronaldo, es miembro de la realiza de un país exótico y pasó por Chelsea: quién es el futbolista más rico de mundo

Cuesta creer que un jugador de fútbol tenga una riqueza superior a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, pero existe. El protagonista es Faiq Bolkiah, un futbolista de Estados Unidos y que pertenece a la familia real de Brunéi, que cuenta con una fortuna pocas veces vista en la historia de la humanidad. Por ese motivo, se consolidó como el más millonario y con amplia diferencia…

Pasó por importantes clubes de la Premier League como Leicester City, Southampton y estuvo en la reserva de Chelsea. Luego tuvo una estadía en Portugal para vestir la camiseta de Maritimo y actualmente juega en Tailanda en representación de Ratchaburi FC. Pero su carrera no es lo más destacado que tiene el norteamericano y nacionalizado por el país asiático.

Lo cierto es que Bolkiah posee una fortuna de 20.000 millones de euros. Esto tiene una explicación: es el sobrino del Sultán de Brunéi, lo que le permite tener una cantidad de dinero sustancial que está muy por encima de los mejores jugadores de las últimas décadas como el astro argentino y el crack portugués, a pesar de que tienen los salarios más elevados del mundo.

Faiq Bolkiah, jugador de Brunéi que es el futbolista más millonario del mundo.

Este pequeña nación ubicada en el sudeste de Asia, milita con Malasia y el mar de China Meridional, es extremadamente rica en gas natural y petróleo. Tal es la abundancia que la Casa Real está valuada en 600 millones de euros, tiene un tamaño superior a las dimensiones del Vaticano, cuenta con 1888 habitaciones, 290 baños y un salón con capacidad para 5.000 personas.

Para tomar mayor dimensión de la inmensa vida de lujo, Bolkiah tiene leopardos y tigres como mascotas. Como si eso no alcanzara para demostrar el tremendo poder adquisitivo, en su poder también tiene vehículos de alta gama como 600 Rolls-Royce, 574 Mercedes Benz y 452 Ferrari. Además, Messi tiene 650 millones de euros y Ronaldo 550 millones, varias veces menos que Faiq.

La carrera futbolística de Faiq Bolkiaha

Además de los pasos por Chelsea, Southampton y Leicester, más la estadía en Portugal, ahora defiende la casaca de Ratchaburi FC de Tailandia. También supo ser el capitán de la Selección de Brunéi, donde disputó 9 partidos y convirtió un gol. Sin embargo, en el último tiempo perdió terreno en la consideración y no es una pieza habitual en el combinado nacional de su país.

En cuanto a su carrera como jugador profesional, Bolkiah hizo pública su opinión. “He jugado al fútbol desde que tengo memoria y desde muy joven siempre he disfrutado de salir al campo y tener la pelota a mis pies. Mis padres siempre me han apoyado para lograr mi sueño de ser futbolista”, confesó el futbolista más rico de todos los tiempos, incluso más que Messi y Ronaldo juntos.

