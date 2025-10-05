Manchester City de Pep Guardiola, a la carga por un futbolista de la Selección Argentina que es criticado en su club

A poco más de dos meses para el inicio de un nuevo mercado de pases, Pep Guardiola y la dirigencia del Manchester City ya trabajan en la búsqueda de refuerzos debido al inicio irregular de temporada que tuvo el equipo y la necesidad de incorporar en posiciones puntuales.

En este contexto, los Citizens tienen en carpeta a un futbolista de la Selección Argentina que es criticado en su equipo y que perdió terreno en el último tiempo. El mismo es Nahuel Molina, quien suele ser suplente en el Atlético de Madrid del Cholo Simeone.

Según lo informado por el medio TEAMtalk, Manchester City está interesado en el lateral con pasado en Boca y Udinese, y es por eso que en la ventana de fichajes de invierno europeo podría realizar una oferta formal para hacerse con los servicios del campeón del mundo en Qatar 2022.

Siguiendo con su información, la fuente citada agregó que Guardiola quiere incorporar a un lateral derecho, por lo considera que Molina podría cumplir con las expectativas para esa posición y que su equipo no tendría que pagar una elevada cifra para comprar su pase.

Teniendo el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, Molina no vería mal un cambio de aires en búsqueda de mayor continuidad para seguir siendo titular en la Selección Argentina. Además, en enero le quedarán 18 meses para finalizar su contrato con el Atlético de Madrid, por lo que no tendrían problemas en desprenderse de él.

Cabe destacar que a mediados de año el lateral derecho estuvo cerca de mudarse a la Premier League, ya que estuvo en el radar del Nottingham Forest, pero en aquella oportunidad la operación no llegó a buen puerto, por lo que se quedó en el elenco español.

Desde que inició la temporada, Molina solamente fue titular en uno de los nueve partidos que disputó el Colchonero. Como suplente, ingresó en cinco de ellos, mientras que en los otros ni siquiera ingresó. En total, sumó 144 minutos de juego dividido en seis compromisos.

Los números de Nahuel Molina en Atlético de Madrid

Desde su llegada al Colchonero, el lateral derecho de 27 años lleva disputados un total de 141 partidos, en los que convirtió 7 goles y aportó 13 asistencias. Además, recibió 15 tarjetas amarillas y fue expulsado en dos oportunidades en 9.297 minutos en cancha.

