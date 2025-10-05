Furor en Francia por la dupla argentina conformada por un ex River y un ex Boca que le da pelea al PSG

En el marco de la fecha 7 de la Ligue One, Racing de Estrasburgo goleó 5 a 0 al Angers y de esta manera llegó a los 15 puntos, por lo que trepó momentáneamente a la cima del campeonato junto al Olympique de Marsella y el PSG, que tiene que disputar aún su partido.

En el equipo sensación de la liga francesa hay dos futbolistas argentinos que son furor por sus buenos rendimientos. Uno de ellos es el ex River, Joaquín Panichelli, autor de dos tantos en esta victoria, y el otro es el ex Boca, Valentín Barco, quien asistió para el primer tanto del encuentro.

A lo largo de la temporada, los dos jugadores argentinos se convirtieron en piezas claves dentro del esquema de Liam Rosenior. En el caso de Panichelli, lleva cinco goles en sus primeras nueve presentaciones con Racing, por lo que se ganó un lugar como centrodelantero.

Barco, por su parte, no solo se destaca por sus rendimientos, sino que también por la polifuncionalidad que tiene, ya que a lo largo del inicio de la temporada jugó como lateral izquierdo, como mediocampista ofensivo o volante central, y fue elegido el mejor jugador de septiembre en el club.

Tweet placeholder

Por este buen nivel que están mostrando, los dos futbolistas recibieron los elogios de los hinchas de Racing de Estrasburgo, y no solo apuntan a pelear alto en la Ligue One, sino que también quieren hacerlo en el plano internacional, ya que disputan la UEFA Conference League.

Publicidad

Publicidad

Sus llegadas al elenco francés fue un cambio importante en la carrera de ambos. Panichelli arribó tras jugar una temporada en Mirandés y destacarse en la segunda división española. Es por eso que Racing pagó más de 16 millones de euros para quedarse con su ficha y hacerlo firmar un contrato hasta 2030.

En cuanto al Colo Barco, llegó a préstamo a principios de año, rápidamente se ganó un lugar y debido a esto el club francés decidió hacer uso de su opción de compra tasada en 10 millones de dólares. El vínculo del ex Boca con Racing ahora es hasta mediados de 2029.

Los números de Joaquín Panichelli en Racing de Estrasburgo

En su primera temporada en el elenco francés, el delantero argentino de 22 años lleva disputados 9 partidos entre Conference League y Ligue One. En los mismos se despachó con cinco goles y solamente recibió una tarjeta amarilla.

Publicidad

Publicidad

Los números de Valentín Barco en Racing de Estrasburgo

Por su parte, el futbolista de 21 años lleva 25 partidos con el elenco francés. Si bien no marcó goles, dio tres asistencias y se destacó por los buenos rendimientos en distintas posiciones de la cancha.

ver también El particular apodo que recibieron Panichelli y el Colo Barco de parte de la Ligue 1 al convertirse en figuras de Racing de Estrasburgo