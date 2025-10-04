Xavi reavivó la polémica del Balón de Oro: “Se lo merecía Lamine Yamal”

Ousmane Dembélé es el nuevo rey del fútbol mundial y tiene el galardón que así lo refleja. El francés se quedó con el Balón de Oro 2025 de forma contundente y con una diferencia que hace incuestionable su elección. Sin embargo, no son pocas las opiniones que ponen otros futbolistas por delante, como la de Xavi Hernández, que se quedó con Lamine Yamal.

“Para mí claro que se lo merecía“, afirmó Xavi en una reciente entrevista con Marca al ser consultado por si Lamien Yamal se merecía ser el ganador del Balón de Oro. Sin embargo, reconoció: “También Vitinha, Salah, Pedri y Raphinha… hay muchos que se lo merecen. En esta ocasión han pesado más los títulos a nivel colectivo“.

Dembélé finalmente ganó el Balón de Oro.

Sobre si ese Balón de Oro llegará a Yamal, Xavi fue claro: “Lamine lo va a ganar, estoy convencido, pero cuando su equipo gane la Champions o un Mundial”, dejando claro que necesitará respaldar su talento y su juego con éxitos de primer nivel con el Barcelona o la Selección de España antes de pensar en ser elegido como el mejor del mundo.

“En el staff ya lo hablamos. Dijimos que era carne de Balón de Oro. Viéndolo entrenar ya se observaban cosas diferentes, enseguida te das cuenta de que era uno de los elegidos”, recordó Xavi.

Lamine Yamal se quedó con el Premio Kopa por segunda ocasión.

Xavi sobre por qué hizo debutar a Lamine Yamal en la primera del Barcelona con 15 años

“Me siento muy orgulloso de hacer lo que está haciendo Lamine y de haberle dado la oportunidad de debutar”, aseguró Xavi Hernández, y luego procedió a explicar qué lo llevó a tomar tal decisión a pesar de la corta edad que tenía el futbolista en ese momento.

Xavi fue quien le dio la oportunidad a Lamine Yamal de debutar en primera. (Getty)

“Lo vi muy preparado pese a tener quince años. Le vi muy seguro de sí mismo, con mucha capacidad, marcando diferencias en el entrenamiento. No tenía miedo a nada. Desde el primer día marcaba las diferencias“, destacó. “Para mí es uno de los elegidos y puede marcar una época en el fútbol mundial. No tiene complejos, ni miedo alguno”, completó.

Lamine Yamal se quedó con el segundo puesto en las votaciones de France Football al Balón de Oro 2025 y con 18 años recién cumplidos, todavía tiene una larga carrera por delante para hacer que las palabras de Xavi se conviertan en un presagio de la realidad.