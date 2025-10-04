Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Xavi reavivó la polémica del Balón de Oro: “Se lo merecía Lamine Yamal”

El histórico mediocampista culé que hizo debutar a Lamine en su paso como entrenador blaugrana, no tuvo problemas para expresar su postura sobre el Balón de Oro.

Por Germán Celsan

Xavi Hernández cree que Lamine Yamal mereció el Balón de Oro
© GettyXavi Hernández cree que Lamine Yamal mereció el Balón de Oro

Ousmane Dembélé es el nuevo rey del fútbol mundial y tiene el galardón que así lo refleja. El francés se quedó con el Balón de Oro 2025 de forma contundente y con una diferencia que hace incuestionable su elección. Sin embargo, no son pocas las opiniones que ponen otros futbolistas por delante, como la de Xavi Hernández, que se quedó con Lamine Yamal.

Para mí claro que se lo merecía“, afirmó Xavi en una reciente entrevista con Marca al ser consultado por si Lamien Yamal se merecía ser el ganador del Balón de Oro. Sin embargo, reconoció: “También Vitinha, Salah, Pedri y Raphinha… hay muchos que se lo merecen. En esta ocasión han pesado más los títulos a nivel colectivo“.

Dembélé, elegido como el mejor por 73 periodistas en el Balón de Oro

Dembélé finalmente ganó el Balón de Oro.

Sobre si ese Balón de Oro llegará a Yamal, Xavi fue claro: “Lamine lo va a ganar, estoy convencido, pero cuando su equipo gane la Champions o un Mundial”, dejando claro que necesitará respaldar su talento y su juego con éxitos de primer nivel con el Barcelona o la Selección de España antes de pensar en ser elegido como el mejor del mundo.

“En el staff ya lo hablamos. Dijimos que era carne de Balón de Oro. Viéndolo entrenar ya se observaban cosas diferentes, enseguida te das cuenta de que era uno de los elegidos”, recordó Xavi.

Lamine Yamal se quedó con el Premio Kopa por segunda ocasión.

Lamine Yamal se quedó con el Premio Kopa por segunda ocasión.

Publicidad

Xavi sobre por qué hizo debutar a Lamine Yamal en la primera del Barcelona con 15 años

“Me siento muy orgulloso de hacer lo que está haciendo Lamine y de haberle dado la oportunidad de debutar”, aseguró Xavi Hernández, y luego procedió a explicar qué lo llevó a tomar tal decisión a pesar de la corta edad que tenía el futbolista en ese momento.

Xavi fue quien le dio la oportunidad a Lamine Yamal de debutar en primera. (Getty)

Xavi fue quien le dio la oportunidad a Lamine Yamal de debutar en primera. (Getty)

“Lo vi muy preparado pese a tener quince años. Le vi muy seguro de sí mismo, con mucha capacidad, marcando diferencias en el entrenamiento. No tenía miedo a nada. Desde el primer día marcaba las diferencias“, destacó. “Para mí es uno de los elegidos y puede marcar una época en el fútbol mundial. No tiene complejos, ni miedo alguno”, completó.

Publicidad

Lamine Yamal se quedó con el segundo puesto en las votaciones de France Football al Balón de Oro 2025 y con 18 años recién cumplidos, todavía tiene una larga carrera por delante para hacer que las palabras de Xavi se conviertan en un presagio de la realidad.

germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Maxi Salas ganó el duelo de pistoleros: revivió a River y le dejó a Racing una gran alerta para la Libertadores

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

Lee también
Hansi Flick puso en duda a Lamine Yamal para el clásico entre Barcelona y Real Madrid: “Con esta lesión, no es fácil”
Fútbol europeo

Hansi Flick puso en duda a Lamine Yamal para el clásico entre Barcelona y Real Madrid: “Con esta lesión, no es fácil”

Se volvió a lesionar Lamine Yamal: el informe del Barcelona que alimenta la controversia entre Hansi Flick y la Selección de España
Fútbol europeo

Se volvió a lesionar Lamine Yamal: el informe del Barcelona que alimenta la controversia entre Hansi Flick y la Selección de España

Tensión en la Selección de España a la vuelta de Lamine Yamal tras su lesión: “Cuando termines la carrera de medicina, te atenderé”
Fútbol europeo

Tensión en la Selección de España a la vuelta de Lamine Yamal tras su lesión: “Cuando termines la carrera de medicina, te atenderé”

“Conforme en lo personal, nos falta como equipo”: Franco Colapinto, crítico con Alpine tras la clasificación del GP de Singapur
FÓRMULA 1

“Conforme en lo personal, nos falta como equipo”: Franco Colapinto, crítico con Alpine tras la clasificación del GP de Singapur

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo