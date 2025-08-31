Con Mascherano como objetivo, estallaron los memes por la derrota del Inter Miami de Messi en la final de la Leagues Cup ante Seattle

Este domingo por la noche, Inter Miami perdió 3-0 ante Seattle Sounders por la final de la Leagues Cup. Con goles de Osaze De Rosario, Alexander Roldán y Paul Rothrock el conjunto del oeste venció al elenco que lidera Lionel Messi. Lejos de pasar desapercibido este resultado adverso, las redes sociales estallaron contra Javier Mascherano como principal culpable por la derrota.

Aunque Las Garzas tuvieron varias opciones para igualar el trámite del encuentro, donde el propio astro argentino tuvo un mano a mano, no lograron ser contundentes. Luego, en los últimos minutos del cotejo, Seattle liquidó la historia de penal y de contraataque. De esta manera, se consagró campeón de la Leagues Cup e Inter Miami se quedó con el subcampeonato del certamen.

