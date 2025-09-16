Pensó en tomar la peor decisión, le ganó un premio a Messi, intentó venderlo y ahora se convirtió en streamer: “Mi nombre ya está en la historia”

La temporada 2014/15 fue una de las mejores de la carrera de Lionel Messi, ya que obtuvo el triplete con el Barcelona al consagrarse campeón de la UEFA Champions League, LaLiga y la Copa del Rey. Además, gracias a esto se quedó con el Balón de Oro 2015, premio al mejor jugador del año.

Más allá de esta gran temporada, el delantero argentino estuvo nominado al Premio Puskás al mejor gol, pero a pesar de cosechar el 33,3% de los votos, no se quedó con el galardón, ya que el ganador fue el brasileño Wendell Lira, quien gracias a esto tuvo un importante giro en su vida.

Con una pirueta dentro del área que le convirtió al Atlético-Go jugando para el Goianesia el 11 de marzo de 2015 por el campeonato de la Serie D de Brasil, en un encuentro que presenciaron 342 espectadores, el brasileño se hizo viral y con el 46,7% de los votos, se quedó con el galardón para relegar a Messi al segundo gol.

El cambio en la vida de Wendell Lira

Al ser un jugador de la cuarta división del fútbol brasileño, Lira no tenía el dinero suficiente para poder mantener a su esposa y su hija pequeña. Por consecuencia de esto, entró en depresión y hasta pensó en quitarse la vida en un viaje a entrenar con su club, aunque finalmente no lo hizo.

“Ya había decidido que iba a quitarme la vida”, declaró en una entrevista con la página web oficial de la FIFA en 2019. “Cuando no puedes llevar comida a la mesa, dale a tu hija y a tu esposa lo mínimo para sobrevivir… No vi una salida”, continuó con el duro relato por el mal momento que pasó.

“Pasé toda la noche llorando. Iba a jugar un partido amistoso en Goiania. De camino a Goiania, lloré porque ya había planeado quitarme la vida en ese viaje. Pero no pude, así que volví a casa. Abracé a mi hija y supe que no podía dejarla crecer sin un padre. Dos días después recibí la noticia de mi nominación al Premio Puskás. Me salvó la vida, me permitió volver, reescribir mi historia, ganar el Puskás, aprovechar las oportunidades que me brindó, trabajar y mantener a mi familia. El premio llegó en un momento crucial. Gracias a Dios no cometí ese gran error”, agregó.

Tras ganar el Puskás, Wendell Lira tomó mayor protagonismo en el ascenso brasileño, ya que fue fichado por equipos de la Serie C y Serie B. Su rendimiento no fue el esperado, y es por eso que en 2016, un año después de ganar el premio, decidió colgar los botines, con tan solo 27 años.

El intento por vender el Premio Puskás

Retirado de la práctica profesional, Wendell Lira comenzó a incursionar en el mundo del streaming y los juegos electrónicos. Previo a tener éxito, no pasó por un buen momento económico, por lo que estuvo cerca de vender el Premio Puskás que le ganó a Lionel Messi.

“Creo que lo venderé más adelante. Es un premio que probablemente Messi no tendrá. Mi nombre ya está en la historia y si por ejemplo aparece una propuesta para venderlo en una subasta para ganar 2 millones de dólares, ¿por qué no lo haría? Aceptaría hasta 500.000 y pondría mi estudio de videojuegos, en Goiania”, comentó al respecto en una entrevista.

La actualidad de Wendell Lira como streamer

A 10 años de ganarle el Puskás a Messi, Wendell Lira logró su objetivo de dedicarse al mundo del streaming, y no solo es streamer e influencer, sino que también es jugador de EAFC. En diferentes plataformas reacciona en vivo a partidos electrónicos y transmite en vivo sus juegos.

Tal es así que en su cuenta de Instagram tiene más de medio millón de seguidores, mientras que en Youtube, en donde sube videos frecuentemente, cuenta con un caudal de 363 mil suscriptores.

