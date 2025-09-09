Se hizo viral su regalo a Messi, se lo tatuó y ahora contó la reacción que tuvo la Pulga al verlo

En 2018, Hernán Lamberti, mediocampista de Aldosivi de Mar del Plata en aquel entonces, hizo una publicación que se volvió viral, ya que se tatuó una imagen de Lionel Messi posando con una camiseta suya del Tiburón que le envió de regalo a través de un amigo en común.

Tiempo después de esto, el volante que se retiró en 2024 habló en una entrevista con el Diario Olé, en la que contó cómo se gestó este intercambio de camisetas y reveló cómo reaccionó Messi al ver la foto de su tatuaje, ya que compartieron al mismo tatuador.

“Roberto López es un amigo de Mar del Plata y mi tatuador, y en esa época también tatuaba a Leo y a toda su familia, por lo que viajaba seguido a Europa para verlo. Un día se me ocurrió decirle si podía llevarle mi camiseta de regalo a Leo… Yo no quería nada a cambio, solo que se la diera. Se la llevó y Leo hasta posó con mi camiseta, je”, contó recordando el intercambio.

Además confesó que se sorprendió al ver su camiseta en el museo de Messi: “Tiempo después él mostró el Museo que tiene en su casa y ahí vi que estaba mi camiseta, puesta debajo del vidrio del piso. Fue una doble alegría. Porque uno se lo manda pero no sabe a dónde va a ir a parar ya que Leo debe tener millones de camisetas”.

Lionel Messi con la camiseta de Hernán Lamberti. (Instagram: @hernan_lamberti).

Siguiendo con su relato, comentó que tardó en publicar la foto de la Pulga con su casaca: “Me la mandó mi tatuador cuando se la pasó y tardé como un mes en publicarla. Es que era el primer año que estábamos con Aldosivi en Primera y estábamos peleando la Permanencia como todo equipo que recién sube… Así que recién la publiqué cuando nos salvamos”.

La reacción de Messi ante el tatuaje de Lamberti

Otro de los temas que tocó el ex futbolista de Aldosivi, Platense y Quilmes entre otros fue la reacción de Messi al ver su tatuaje. Le dije a mi señora: “Cuando Messi cante el Himno, me lo tatúo”. Y cuando llegó el momento, no sabía qué hacerme y ella me dijo: “Tatuate la foto de Leo con tu camiseta”. Y me lo hice así como venía, con propagandas y todo…Así que estaban felices los sponsors porque tuvo mucha repercusión”, inició sobre cómo decidió hacérselo.

Y agregó: “Se enteró, porque cuando me lo estaba haciendo Rober le mandó una foto. “Está loco”, le respondió. Nunca tuve la oportunidad de cruzármelo, pero me gustaría verlo algún día, preguntarle por qué guardó mi camiseta y, ya que estamos, que me firme con birome ahí abajo para después mandarle tinta arriba, je”.

El tatuaje de Hernán Lamberti. (Foto: @robertolopeztattoo).

