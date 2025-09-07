¿Juega el Mundial 2026? La Inteligencia Artificial reveló el momento exacto en el que Lionel Messi se retirará del fútbol

El jueves pasado, Lionel Messi disputó su último partido por los puntos en la República Argentina. Lo hizo despachándose con otra actuación memorable, aportando un doblete en la victoria por 3-0 de la Selección Argentina sobre Venezuela, por la anteúltima fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Posteriormente, La Pulga confirmó que no estará en la última jornada, el próximo martes, cuando La Scaloneta visite a Ecuador. A su vez, se refirió a la posibilidad de disputar la mencionada Copa del Mundo, indicando que lo lógico sería que no se dé, aunque avisando que el destacado certamen ya está a la vuelta de la esquina en cuanto a tiempos.

Esto no hizo más que sembrar las dudas de todos y cada uno de los argentinos y de los amantes de este deporte a menos de un año del Mundial. Y quien no quiso quedarse afuera de este contexto fue la Inteligencia Artificial, que brindó un pronóstico completamente contundente, el cual se relacionó con el momento del retiro de Messi.

Lionel Messi en Inter Miami.

La IA y el momento del retiro de Messi

“Gemini” no esquivó la cuestión y se pronunció sobre el momento en el que el inagotable fenómeno rosarino de 38 años de edad le ponga punto final a su trayectoria como futbolista profesional. Y, si bien tocó un tema sensible para todos los fanáticos, proporcionó algo de alivio en cuanto a la aparición de Messi en el Mundial 2026.

“A partir de la información disponible y de los factores mencionados, el pronóstico es que Lionel Messi se retirará a mediados de 2026, específicamente después de la Copa del Mundo de la FIFA 2026″, comenzó exteriorizando la Inteligencia Artificial, confirmando la presencia de quien actualmente milita en Inter Miami.

“La Copa del Mundo es un evento con gran carga emocional y simbólica. Al celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá, el escenario está perfectamente preparado para que sea la despedida del astro argentino. Si bien ya ha alcanzado la cima ganando el torneo, participar en otra Copa del Mundo a los 39 años sería el cierre perfecto para su carrera”, continuó.

“Es muy probable que Messi anuncie su retiro en un momento cercano al torneo, ya sea antes de su inicio o una vez finalizado, marcando así el fin de una era. Por lo tanto, el mes y el año más probables para su retiro serían julio de 2026”, puntualizó “Gemini”, confirmando que al ex jugador de Barcelona y Paris Saint-Germain le queda menos de un año de acción.

“Es muy probable que lo anuncie después de la Copa del Mundo de 2026, ya sea para tener un último año de juego sin la presión del Mundial, o bien, para cerrar su carrera por completo después del torneo. Igualmente, no importa cuándo sea, su legado ya está asegurado como uno de los más grandes jugadores de la historia. Solo nos queda disfrutar de cada partido mientras dure”, completó.

