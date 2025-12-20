Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol internacional

Wayne Rooney eligió al mejor jugador de la historia: “Lo que hace es increíble”

El delantero inglés con pasado en Manchester United confesó quién es el mejor futbolista de todos los tiempos.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Wayne Rooney, la leyenda inglesa y de Manchester United
© GettyWayne Rooney, la leyenda inglesa y de Manchester United

Wayne Rooney fue de los mejores futbolistas surgidos de Inglaterra, donde la rompió toda con la camiseta de Manchester United tras su arribo desde Everton. Con los Red Devils ganó todo, es el sexto con más partidos en la historia del club inglés, pero también es el máximo goleador con 253 tantos. Por eso mismo, tiene el aval de poder elegir al mejor jugador de todo el mundo.

Los debates sobre el futbolista más grande de todos los tiempos, desde hace mucho tiempo, aparece en cualquier reunión con amigos o en una mesa de bar. Y lejos de esconderse, dado a que jugó en el mismo equipo que Cristiano Ronaldo, pero no con Lionel Messi, a quien sí tuvo como rival, el ex delantero dejó en claro que no se queda con Diego MaradonaAlfredo Di Stéfano ni Pelé.

Firmemente, sostiene que el portugués y el rosarino, que tuvieron una batalla futbolística cuando jugaban para Real Madrid y FC Barcelona, respectivamente, son los mejores de la historia. Pero el nacido en Croxteth fue por más.

En 2018, cuando aún se mantenía dentro de la actividad profesional, Rooney fue consultado por el mejor de la historia, donde entre las opciones pusieron al luso y al rosarino. “¿Cristiano Ronaldo o Messi? Messi. Ya lo he dicho antes: los dos son probablemente los dos mejores futbolistas que han jugado, pero simplemente creo que Messi es, en mis ojos, el más grande de todos los tiempos“, confesó en diálogo con el podcast Pardon my Take.

Rooney eligió a Messi como el GOAT

Rooney eligió a Messi como el GOAT

A pesar de que compartió el plantel de Manchester United con el actual futbolista de Al Nassr, para el inglés no hay discusión alguna a la hora de poner al capitán de la Selección Argentina por encima de cualquier otro de sus colegas. Tiene bien en claro que, a pesar de los títulos, los goles y el rendimiento que mostraron ambos, el ex Paris Saint-Germain está un escalón arriba.

Publicidad

Wayne Rooney eligió al mejor equipo de todos los tiempos

Los votos de Lionel Messi para el premio al mejor jugador en The Best

ver también

Los votos de Lionel Messi para el premio al mejor jugador en The Best

Así como tuvo su momento para elegir entre Cristiano Ronaldo Lionel Messi, en una entrevista que le brindó a The Sun, también en 2018, Wayne Rooney no tuvo ningún tipo de tapujo para elegir al mejor equipo de todos los tiempos. Y justamente optó por uno en el que estuvo el delantero argentino.

“Según mi visión, el FC Barcelona de Pep Guardiola fue el mejor equipo de todos los tiempos”, respondió quien también lució la camiseta de Derby County. De hecho, en aquella charla, también se refirió a quien todavía no había ganado el Mundial de Qatar en 2022: “Lionel Messi es el mejor jugador de todos. Lo que hace es increíble, tiene un poco de todo. Podes verlo desde marcando goles hasta jugando de centrocampista puro”, indicó.

En síntesis

  • Wayne Rooney es el máximo goleador histórico del Manchester United con 253 tantos.
  • El exdelantero inglés eligió a Lionel Messi como el mejor futbolista de la historia.
  • Rooney calificó al FC Barcelona de Guardiola como el mejor equipo de todos los tiempos.
Publicidad
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

jpasman
toti pasman

"La historia de Batistuta no se repetirá con Borja, pero Riquelme se lo tiene que llevar a Boca sí o sí"

Lee también
La contundente respuesta de Cristiano Ronaldo a Rooney tras elegir a Messi como el mejor de la historia: “No tengo amigos del fútbol”
Fútbol europeo

La contundente respuesta de Cristiano Ronaldo a Rooney tras elegir a Messi como el mejor de la historia: “No tengo amigos del fútbol”

Luego de vencer a Real Madrid, Virgil Van Dijk enfrentó cara a cara a Wayne Rooney tras sus críticas: “Ejecutamos nuestro plan”
Champions League

Luego de vencer a Real Madrid, Virgil Van Dijk enfrentó cara a cara a Wayne Rooney tras sus críticas: “Ejecutamos nuestro plan”

Wayne Rooney recordó a Cristiano Ronaldo y Tevez para explicar la crisis del Manchester United desde hace 15 años: “Sin solución”
Noticias de la Premier League

Wayne Rooney recordó a Cristiano Ronaldo y Tevez para explicar la crisis del Manchester United desde hace 15 años: “Sin solución”

Morena Beltrán desconoció el motivo por el que Blondel no es tenido en cuenta en Boca
Boca Juniors

Morena Beltrán desconoció el motivo por el que Blondel no es tenido en cuenta en Boca

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo