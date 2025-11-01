Pese a la goleada de Real Madrid ante Valencia, los hinchas apuntaron contra Franco Mastantuono: “Es jugar con uno menos”

Este sábado y por una nueva jornada de LaLiga, Real Madrid goleó 4-0 a Valencia para continuar en lo más alto de la tabla de posiciones. Con un doblete de Kylian Mbappé y dos golazos de Jude Bellingham y Álvaro Carreras, el conjunto merengue demostró su gran superioridad. Sin embargo, Franco Mastantuono jugó todo el partido y prácticamente no tuvo participación.

El delantero francés volvió a estar encendido y convirtió dos tantos más en el primer tramo del encuentro. Luego, el crack inglés marcó un verdadero golazo, que solo fue superado por el lateral izquierdo sobre el final del cotejo. Mientras tanto, recostado sobre la derecha, el argentino pasó desapercibido y sus apariciones con pelota fueron muy pocas e inadvertidas.

A raíz de este flojo rendimiento individual, los hinchas de Real Madrid no lo perdonaron y, a pesar de haber goleado a un rival importante, apuntaron contra su nivel actual. Por eso, aprovecharon las redes sociales para expresarse al respecto y, sobre su partido, sentenciaron: “Es jugar con uno menos”. Y no fue el único comentario que publicaron en ese mismo sentido…

Otros posteos muy similares de los simpatizantes del conjunto español, fueron: “No genera nada y aún así no le faltan oportunidades”, “el fraude que está siendo”, “es exageradamente malo”, “simplemente no encaja”, “vaya timo”, “sigue muy verde”, “está para bajarlo al Castilla”, “es una farsa”, “no entiendo como sigue siendo titular” y “la pierde y se tira”.

La reacción de los hinchas de Real Madrid contra Franco Mastantuono

